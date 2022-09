Canada: chasse à l'homme après une attaque à l'arme blanche qui a fait au moins 10 morts

"Nous consacrons un maximum de ressources à cette enquête"

Les autorités canadiennes recherchent deux hommes en lien avec une attaque massive à l'arme blanche qui a fait au moins 10 morts et 15 blessés dimanche sur plusieurs scènes de crime en Saskatchewan, dans le centre du Canada.

Les autorités ont identifié les deux suspects comme étant Damien Sanderson et Myles Sanderson. Elles ont souligné qu'ils étaient possiblement armés et dangereux, et ont recommandé au public de prendre les précautions nécessaires.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) du Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba enquêtent conjointement sur ces attaques.

"Nous consacrons un maximum de ressources à cette enquête", a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore de la GRC en Saskatchewan dans un communiqué.

"Que ce soit clair, nous sommes toujours à la recherche des deux suspects. Nous demandons aux résidents du Saskatchewan et des provinces voisines d'être vigilants. À ce stade de notre enquête, nous croyons que certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d'autres ont été attaquées au hasard", a déclaré M. Blackmore.

Les autorités décrivent Damien Sanderson comme un homme de 31 ans, ayant les cheveux noirs et les yeux bruns. Myles Sanderson, quant à lui, est un homme de 30 ans aux cheveux bruns et aux yeux marron.

S'exprimant sur Twitter dimanche peu après l'attaque, le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié celle-ci d'"horrible et déchirante".