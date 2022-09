Mort de S. Abu Akleh: les USA appellent à "déterminer les responsabilités"

Aucune enquête pénale ne sera ouverte contre le soldat de Tsahal suspecté d'être à l'origine du tir accidentel

Washington a dit qu'il "saluait" les conclusions de l'armée israélienne publiées lundi, selon lesquelles il y avait une "forte probabilité" que la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, ait été accidentellement tuée par un soldat israélien il y a près de quatre mois.

L'administration américaine appelle maintenant Israël à déterminer les responsabilités dans l'incident.

"Nous nous félicitons de l'examen par Israël de cet incident tragique, et soulignons à nouveau l'importance de déterminer les responsabilités dans cette affaire, et de revoir les politiques et les procédures pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent", a déclaré le porte-parole du département d'Etat américain Ned Price, dans un communiqué lundi soir.

Lors de sa déclaration, le porte-parole de la Maison Blanche a souligné que les États-Unis "s'étaient donné pour priorité de prévenir et de répondre aux dommages civils causés par les opérations militaires" et qu'ils partageraient les "meilleures pratiques" avec leurs partenaires et alliés militaires.

"Nos pensées vont à la famille de Shireen Abu Akleh, alors qu'elle pleure cette perte énorme", a ajouté Ned Price.

Une enquête préalable du gouvernement américain effectuée en juillet avait également conclu qu'un soldat israélien avait probablement tiré involontairement la balle mortelle qui ayant tué Abu Akleh, confirmant que les analyses balistiques n'avaient pas permis de déterminer l'origine du tir.

La journaliste américano-palestinienne de 51 ans, a été tuée lors d'affrontements entre les troupes israéliennes et des hommes armés palestiniens, alors qu'elle couvrait une opération de Tsahal dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, le 11 mai.

L'armée israélienne avait initialement suspecté des hommes armés palestiniens d'avoir tiré, avant d'admettre un peu plus tard qu'il était possible que la balle fatale ait été tirée par un soldat. Depuis l'incident, Jérusalem insistait sur le fait que seul l'examen de la balle permettrait de déterminer l'origine du tir. Mais l'inspection balistique finalement effectuée en juillet n'a pas permis d'identifier la source du tir, car la balle était trop endommagée.

Lundi, un responsable militaire israélien a déclaré aux journalistes qu'après enquête, un soldat avait été identifié "avec une forte probabilité" comme étant celui qui avait tiré sur la journaliste par erreur. "Le soldat a fait une erreur d'identification. C'est ce qu'indiquent les rapports en temps réel", a déclaré l'officier, s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Aucune enquête pénale ne sera ouverte, a encore indiqué l'armée, l'avocat général militaire ayant conclu qu'il n'y avait aucun soupçon d'infraction pénale dans cette affaire, ce qui signifie que ni le soldat ni aucun membre de sa chaîne de commandement ne sont passibles de sanctions.