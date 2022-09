USA: la Cour suprême tranche en faveur d'une université juive face à des étudiants LGBT

L'Université Yeshiva accueille environ 5.000 étudiants

La très conservatrice Cour suprême des Etats-Unis a octroyé vendredi une première victoire à une université juive qui refuse de donner le statut d'association étudiante à un groupe de jeunes homosexuels, bisexuels et transgenres.

L'Université Yeshiva de New York avait saisi la haute Cour en urgence, après qu'un juge lui eût ordonné d'enregistrer le club étudiant "Yeshiva Pride alliance" à la rentrée 2022, afin de lui ouvrir l'accès à certaines salles et services.

"En tant qu'université juive profondément religieuse, Yeshiva ne peut pas se plier à cet ordre parce qu'il viole ses convictions religieuses sincères sur les valeurs de la Torah à transmettre aux étudiants", plaidait-elle dans son recours.

L'Université Yeshiva offre de nombreux enseignements non religieux et accueille des élèves non juifs, avaient rétorqué les promoteurs de l'association. "Elle ne peut pas nier à certains étudiants l'accès à des ressources non religieuses en raison de leur orientation sexuelle", avaient-ils argumenté.

Vendredi soir, la Cour suprême, qui compte six magistrats conservateurs sur neuf, a accordé une victoire d'étape aux dirigeants de l'établissement, en suspendant la décision du juge new-yorkais dans l'attente d'un examen plus fouillé du dossier.

Comme il est de rigueur pour les décisions prises en urgence, elle ne motive pas sa décision et ne précise pas quels magistrats la soutiennent.

L'Université Yeshiva, fondée à la fin du 19e siècle "pour promouvoir l'étude du Talmud", accueille environ 5.000 étudiants et dispense des diplômes dans des matières aussi variées que la biologie, la psychologie ou la comptabilité.

En 2018, des étudiants LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer) ont formé le groupe YU Pride Alliance et ont cherché à devenir une association agréée par l'établissement afin de pouvoir, entre autres, organiser des conférences ou des réunions.