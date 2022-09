USA : enquête à charge du New York Times contre les écoles hassidiques de la "Grosse pomme"

"Un milliard de dollars de fonds publics ont été injectés dans ces écoles au cours des 4 dernières années"

Le New York Times a publié ce weekend une enquête à charge contre les écoles juives hassidiques de New York, les décrivant comme des "enclaves et des écoles privées en faillite qui sont inondées de fonds publics".

Fait exceptionnel, cette enquête a également été publiée en yiddish par le quotidien américain.

L'enquête en question indique que ces écoles ont ​​bénéficié d'un financement gouvernemental d'environ un milliard de dollars au cours des quatre dernières années, mais qu'en dépit de cela, elles ne sont soumises à aucun contrôle externe.

Le New York Times affirme ainsi que "la communauté juive hassidique gère l'une des plus grandes écoles privées de New York - la "Central United Talmud Academy" - selon ses propres critères, et qu'elle s'oppose à tout examen externe concernant la condition de ses élèves".

L'article très détaillé épingle en outre le faible niveau de cet établissement : en 2019, la "Central United Talmud Academy" a accepté de faire passer des tests d'État standardisés en lecture et en mathématiques à plus d'un millier d'élèves - et tous ont échoué.

Selon l'enquête, les élèves de près d'une douzaine d'autres écoles dirigées par la communauté hassidique ont également enregistré des résultats lamentables cette même année. Dans des circonstances normales, écrit le New York Times, des scores aussi bas pourraient être révélateurs d'un système éducatif en crise, mais ces écoles de New York échouent à dessein. "Les dirigeants de la communauté hassidique de New York ont ​​construit des dizaines d'écoles privées pour éduquer les enfants selon la Halacha, la prière et la tradition juive. Ces écoles visent à éloigner les élèves du monde séculier pour les préserver de ce que les communautés considèrent comme des maux de la société profane."

Les écoles enseignent peu l'anglais et les mathématiques et pas du tout les sciences ou l'histoire, relève ainsi l'article, qui pointe également les longues heures de cours religieux dispensés en yiddish.

Faible niveau des écoles, abus d'argent public et maltraitances

L'enquête note ainsi que l'éducation de base est systématiquement refusée à des générations d'enfants et que, par conséquent, nombre d'entre eux tombent dans un cercle vicieux de chômage et de dépendance. Sans compter le problème de la non-mixité des établissements. Le journal écrit notamment : "En raison de la ségrégation sexuelle, le système hassidique échoue de la manière la plus grave dans plus de 100 de ses écoles pour garçons. Chaque année, ces écoles envoient dans le monde extérieur des milliers d'élèves qui n'ont pas été préparés, poussant le quartiers juif de New York dans la pauvreté."

Selon le New York Times, les écoles fonctionnent même en violation des lois de l'État qui visent à assurer aux enfants une éducation adéquate. Le journal va jusqu'à affirmer que les écoles pour garçons des communautés hassidiques ont trouvé des moyens de profiter d'énormes sommes d'argent du gouvernement, collectant plus d'un milliard de dollars au cours des quatre dernières années seulement.

Le journal cite des sources qui affirment avoir mis en garde contre les problèmes qui se sont posés dans ces écoles au fil des ans. Mais malgré cela, les responsables de la ville et de l'État se sont abstenus d'agir, "cédant à l'influence des dirigeants hassidiques qui leur promettent les voix de la communauté en échange de leur passivité."

Le NYT affirme avoir examiné des milliers de pages de données publiques et plusieurs dizaines de documents.

Encore plus grave, l'enquête relève la maltraitance courante dans ces écoles. D'après le NYT, les professeurs battraient et frapperaient régulièrement leurs élèves. Dans certaines écoles, des garçons auraient même appelé le 911 pour signaler des coups.