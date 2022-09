Justin Bieber annule son concert en Israël

La star souffre d'une paralysie faciale partielle due au syndrome de Ramsay Hunt

C'est désormais officiel : Justin Bieber a annulé son concert prévu en Israël en octobre prochain.

Les craintes des fans israéliens se sont donc confirmées, alors que le chanteur canadien avait annoncé une nouvelle interruption de sa tournée mondiale début septembre pour raisons de santé.

La star internationale souffre en effet depuis plusieurs mois d'une paralysie faciale partielle due au syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique rare provoqué par une réactivation du virus de la varicelle ou du zona.

Justin Bieber avait déjà interrompu sa tournée "Justice World Tour" pendant plusieurs semaines en juin, avant de reprendre la scène en Europe et plus récemment au grand festival Rock in Rio, au Brésil. Mais à la fin de son concert dans la capitale brésilienne, le chanteur avait dit être "épuisé", et annoncé vouloir marquer une nouvelle pause.

L'interprète de "Love yourself" devait monter sur scène à Tel-Aviv le 13 octobre 2022.

Le chanteur a déjà donné deux concerts en Israël en 2011 et 2017, dans le cadre de sa tournée "Purpose Tour".