Des membres de la secte juive extrémiste "Lev Tahor", dont deux chefs, arrêtés au Mexique

Les autorités craignent que la secte n'envoie ses membres sur le sol iranien

Des membres de la secte ultra-orthodoxe "Lev Tahor" dont deux de ses chefs, ont été arrêtés mardi au Mexique, après une descente des forces de l'ordre du pays dans le lieu où ils séjournaient.

Leurs familles ont manifesté pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils sont détenus. Au même moment, l'un des anciens membres de la secte, Israel Amir, a réussi à sauver son fils - et les deux ont atterri tôt ce matin en Israël.

La secte s'est installée à la frontière Mexique-Guatemala. Actuellement, 20 de ses membres sont détenus par les autorités sociales mexicaines. Le consul d'Israël au Mexique, Lior Batzov, s'est rendu dans la région pour s'assurer que les femmes et les enfants n'étaient pas séparés.

Il y a environ un an, un reportage dans l'émission israélienne "Ovda" a révélé l'histoire d'Israel Amir, qui est retourné dans la secte deux ans après s'en être échappé - afin de sauver son fils et d'autres enfants. Le fils d'Israël n'avait que deux ans à l'époque et il a dû le laisser derrière lui lorsqu'il a lui-même fui Lev Tahor.

La grave préoccupation était que les dirigeants de la secte prévoyaient de transférer tout le monde, y compris les femmes et les enfants, sur le sol iranien.

"Cela pourrait devenir un événement politique", a expliqué un homme du Mossad. "Il y a des citoyens d'Israël dans cette secte. Que ferions-nous si l'Etat islamique se filmait en train de décapiter des Israéliens ? Ce serait la guerre mondiale".

Lev Tahor est un groupe religieux extrémiste fondé par Shlomo Helbrans en 1988 qui compte 200 à 300 membres. Le groupe a fui au Canada, puis au Guatemala en 2014, après avoir fait l’objet d’une surveillance intense de la part des autorités canadiennes pour des allégations d’abus et de mariages d’enfants.