USA : 56% des étudiants exposés aux thèses du BDS soutiennent le boycott d'Israël (sondage)

50% des étudiants américains disent avoir de la sympathie pour Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères a mené pour la première fois une enquête d'opinion auprès d'étudiants américains afin de mesurer leur sensibilité aux campagnes menées par le mouvement BDS.

Selon le sondage, 49 % des étudiants américains ont été exposés à des appels au boycott d'Israël sur leur campus universitaire.

Parmi eux, 56 % disent soutenir le boycott d'Israël, tandis que cette proportion tombe à 28% tous étudiants confondus.

D'après l'enquête, plus les étudiants s'intéressent à la politique en général, plus ils sont sensibles à la campagne de boycott de l'Etat hébreu. Même chose chez les élèves issus des écoles privées, et les étudiants âgés de 30 ans et plus.

50% d'entre eux déclarent au contraire avoir de la sympathie pour Israël, contre 36% qui n'en ont pas.

Ils sont également 48 % à avoir une opinion positive d'Israël et à le percevoir comme un "atout" pour les Etats-Unis.

Plus l'âge augmente chez les sondés, plus la sympathie envers Israël est forte. Les hommes sont également plus nombreux que les femmes à exprimer un sentiment positif à l'égard du pays.

Pour finir, le niveau de sympathie des étudiants est légèrement inférieur au niveau de sympathie de la population générale.

"La situation sur les campus aux États-Unis est préoccupante. Les organisations antisionistes investissent d'énormes ressources pour discréditer l'État d'Israël et encourager les boycotts à son encontre. C'est pourquoi nous devons investir les campus pour rétablir les faits concernant l'histoire israélienne et l'action du pays face aux Palestiniens. Il y a une forte demande pour cela", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Idan Roll, qui s'est récemment rendu à l'université USC de Los Angeles.