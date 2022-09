Des Juifs et des Arabes brésiliens organisent un tournoi de houmous

"Ensemble, nous faisons du houmous, nous faisons la paix"

Des Juifs, Chrétiens et Musulmans brésiliens ont célébré leur coexistence dans la plus grande nation d'Amérique latine autour d'une compétition centrée sur l'un des aliments phares du Moyen-Orient : le houmous.

Le club juif Hebraica de Sao Paulo au Brésil a accueilli le premier championnat abrahamique de houmous mercredi dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la paix des Nations unies. Parmi les quelque 150 participants, kippot et keffiehs se sont mélangés dans une ambiance bon enfant.

Le Brésil compte la plus grande population arabe d’Amérique latine avec près de 10 millions de personnes, tandis que plus de 100 000 Juifs ont élu domicile au Brésil, dont environ 60 000 à Sao Paulo.

"C'est une chance incroyable d'échanger des idées, des expériences et des contacts. Ensemble, nous faisons du houmous, nous faisons la paix, nous faisons un meilleur avenir", a déclaré Ariel Krok, l’un des organisateurs.

"Réunir Juifs, Musulmans et Chrétiens autour de l'un des plats les plus populaires et les plus présents sur les tables du Moyen-Orient a permis d'affiner les relations et d'élargir le dialogue entre les trois groupes ", a commenté Jack Terpins, le président brésilien du Congrès Juif mondial en Amérique latine.

Les équipes féminines et masculines qui représentaient la communauté arabe chrétienne ont été déclarées grandes gagnantes de la compétition.