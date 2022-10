Etats-Unis : l'antisémitisme et l'antisionisme frappent les campus universitaires de plein fouet

"Israël et ses défenseurs sont vus comme un symbole qui est combattu par la culture progressiste ultra-woke"

Les étudiants de la faculté de droit de l'université de Berkeley (Californie) ont démarré l'année universitaire en excluant leurs intervenants qui soutiennent "le sionisme, l'État d'apartheid d'Israël et l'occupation de la Palestine", suscitant des accusations de "Judenfrei" intentionnel - le terme nazi pour désigner une région qui a été "nettoyée" des Juifs.

Neuf groupes d'étudiants ont adopté un règlement, initié par les étudiants en droit de l'UC Berkeley pour "la justice en Palestine" à la fin du mois d'août, affirmant que l'exclusion des conférenciers considérés comme pro-Israël est fondamentale pour "la sécurité et le bien-être des étudiants palestiniens sur le campus".

Le doyen de la faculté de droit de Berkeley, Erwin Chemerinsky, lui-même sioniste progressiste, a critiqué le règlement, affirmant qu'il signifierait que lui et 90% des étudiants juifs seraient interdits.

Kenneth Marcus, fondateur et président du Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law et ancien étudiant en droit de l'établissement, a accusé les groupes de créer des "zones sans juifs".

Dans une tribune publiée cette semaine dans le Jewish Journal, intitulée "Berkeley Develops Jewish-Free Zones", Marcus note que cette initiative "semble effrayante et inattendue".

Marcus soutient que les groupes antisionistes sur les campus ciblent maintenant directement les Américains juifs.

"L'antisionisme est carrément antisémite. L'utilisation de "sioniste" comme euphémisme pour "juif" n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe. Comme d'autres formes de judéophobie, il s'agit d'une idéologie de la haine, qui traite Israël comme le "Juif collectif" et entache l'État juif de diffamations semblables à celles utilisées depuis des siècles pour vilipender les Juifs individuels", a-t-il expliqué.

Un antisémitisme nourrit par le wokisme

Une hostilité envers Israël et les Juifs aujourd'hui palpable sur l'ensemble du territoire américain. Aymeric, étudiant francophone à l'Université Columbia à New York, témoigne pour i24NEWS : "Il est bien connu que l’antisémitisme et la haine viscérale d’Israël a envahi les campus universitaires de la côte est américaine au cours des dernières années. S’il est vrai que cette idéologie plane de manière globale, il s’agit d’un ressenti quotidien. Depuis mon arrivée à Columbia University, il y a quelques semaines, je ressens ce mépris pour Israël et les communautés juives presque chaque jour", a-t-il déclaré.

"Qu’il s’agisse de réflexions, de regards ou de questions d’autres étudiants ou même de conférences portant sur l’inclusivité et la vie scolaire encadrées par des représentants de l’université eux-mêmes. L’État d’Israël et ses défenseurs sont vus comme un symbole qui est combattu par la culture progressiste ultra-woke américaine dont le nid trouve sa place dans les campus des institutions les plus prestigieuses", a-t-il affirmé.

"En tant qu’Européen, j’ai été abasourdi par cette parole décomplexée qui encourage la concurrence victimaire et les catégorisations à outrance. Toutefois, je reconnais que la vie juive se déroule paisiblement au sein de la communauté, de manière libre et ouverte, l’administration met un point d’honneur à ce que nous puissions poursuivre la pratique de notre judaïsme comme on l’entend. J’aimerais saluer tout particulièrement le travail inlassable des organisations qui combattent ce fléau: SSI, StopAntisemitism, CombatAntisemitism, Jewish on Campus, etc", a-t-il conclu.

Le nombre d'incidents antisémites enregistrés par l'Anti-Defamation League (ADL) aux États-Unis avait atteint un record historique en 2021, selon un nouveau rapport du groupe.