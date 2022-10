USA : à l'occasion des fêtes juives, Joe Biden remercie les rabbins du pays "d'apporter lumière et espoir"

"Personne en Amérique ne devrait avoir peur de se rendre à un office ni de porter un symbole de sa foi"

Après avoir organisé la toute première réception de Rosh Hashana à la Maison Blanche vendredi, le président américain Joe Biden s'est joint à un panel de rabbins et de responsables communautaires pour une réunion sur Zoom à l'occasion des fêtes juives.

L'événement était organisé par Shelley Greenspan, la chargée de liaison de la Maison Blanche avec la communauté juive américaine.

Joe Biden a tout d'abord exprimé sa sympathie aux personnes touchées par l'ouragan Ian à travers la Floride. "Je sais que c'est particulièrement difficile pour tant de familles juives en Floride, qui viennent de terminer de célébrer le Nouvel An et qui vivent maintenant l'atmosphère solennelle des "Jours saints", a déclaré le président.

Poursuivant, il a relaté que tandis qu'elle traversait une période difficile il y a environ huit ans, son épouse Jill Biden avait accroché une note sur son miroir qui disait : "La foi voit mieux dans le noir".

"Et c'est ce que vous faites tous chaque jour en regardant à travers les épreuves et en créant de la lumière dans vos congrégations à travers l'Amérique. C'est si important. Donc, la principale chose que je veux vous dire est ceci : merci. Merci à vous", a déclaré Joe Biden. "Vous donnez de la force et de l'espoir chaque jour de l'année, et particulièrement pendant cette période d'introspection, de renouveau et de repentance."

Le locataire de la Maison Blanche est ensuite revenu sur sa relation avec Israël et divers dirigeants du pays, ainsi que sur sa rencontre cet été à Yad Vashem lors de son dernier déplacement dans l'Etat hébreu avec deux survivantes de la Shoah, ayant émigré en Amérique après la guerre. .

"Elles sont ensuite retournées sur cette terre sacrée pour parler avec les jeunes, pour que les jeunes n'oublient jamais, pour qu'ils comprennent. Le peuple juif sait mieux que quiconque que le silence est complice. Nous ne pouvons pas rester silencieux. En tant que président, je ne resterai pas silencieux", a déclaré Joe Biden.

Il a parlé du travail de son administration avec le Congrès pour obtenir un financement record pour la sécurité des organisations à but non lucratif, y compris les synagogues et les organisations religieuses. "Personne en Amérique ne devrait avoir peur de se rendre à un office ou à l'école, ni de marcher dans la rue en portant un symbole de sa foi", a encore dit le président. .