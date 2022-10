Joe Biden appelle le fils de Yaïr Lapid pour le féliciter après son mariage

Yoav Lapid, 35 ans, est issu du premier mariage de Yaïr Lapid

Le président américain Joe Biden a appelé la semaine dernière le fils aîné du Premier ministre israélien Yaïr Lapid pour le féliciter pour son mariage, selon des informations parues samedi dans les médias israéliens.

L'appel du président est intervenu alors que Yoav Lapid et sa nouvelle épouse, Shay Alalo, étaient en lune de miel à Hawaï, a rapporté la Chaîne 12.

Yoav Lapid, 35 ans, est le fils du Premier ministre issu de son premier mariage. Yaïr Lapid a deux autres enfants avec sa seconde épouse, Lihi Lapid.

Flash90 Les invités arrivent au mariage de Yoav Lapid, fils du Premier ministre Yair Lapid, au kibboutz Huldah, le 23 septembre 2022.

L'appel entre Joe Biden et Yoav Lapid a duré environ 10 minutes, au cours desquelles le président américain a également parlé brièvement à Shay Alalo, leur souhaitant une vie heureuse et les invitant à la Maison Blanche.

Yaïr Lapid avait dû écourter son déplacement à l'Assemblée générale des Nations unies le mois dernier et renoncer à une rencontre avec Joe Biden afin d'assister au mariage de son fils, qui a eu lieu dans un kibboutz du centre d'Israël le 23 septembre. Le président américain avait alors félicité le Premier ministre israélien et promis d'appeler son fils pour lui transmettre ses meilleurs vœux.

Lors d'un appel téléphonique avec Yaïr Lapid à la suite de l'accord maritime négocié par les États-Unis entre Israël et le Liban, le président américain a indiqué au Premier ministre qu'il n'avait pas oublié sa promesse de féliciter son fils.

Yoav Lapid et Shay Alalo se sont mariés lors d'une petite cérémonie privée il y a un peu plus de trois semaines au cours de laquelle le Premier ministre est monté sur scène pour chanter une chanson aux côtés du célèbre chanteur et compositeur israélien Rami Kleinstein.