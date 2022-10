La Maison Blanche répond à Trump : des propos "antisémites" et "insultants"

"Nous devons éradiquer l'antisémitisme partout"

La Maison Blanche a condamné lundi les critiques "antisémites" de l'ancien président américain Donald Trump à l'égard des Juifs américains, qui, selon lui, n'apprécient pas suffisamment sa politique envers Israël.

Dans une déclaration faite dimanche, Trump a appelé les Juifs des États-Unis à "se ressaisir" tout en affirmant qu'il remporterait la victoire s'il se présentait comme Premier ministre en Israël. Ces commentaires ont été dénoncés par les organisations Anti-Defamation League et l'American Jewish Committee.

David Cohen/Flash90

"Les commentaires de Donald Trump étaient antisémites et insultants à la fois pour les Juifs et pour nos alliés israéliens", a déclaré l'attachée de presse Karine Jean-Pierre lors du point de presse quotidien.

"Soyons clairs, depuis des années, Donald Trump s'est aligné sur des personnalités extrémistes et antisémites. Il faut le dénoncer", a-t-elle ajouté. "Nous devons éradiquer l'antisémitisme partout où il montre sa tête hideuse".

Elle a également déclaré que les liens entre les États-Unis et Israël sont "inébranlables" et "ancrés dans des valeurs et des intérêts communs". Donald Trump ne comprend manifestement pas cela non plus".

La déclaration de Trump, qui a été publiée sur sa plateforme Truth Social, indique qu'"aucun président n'a fait plus pour Israël" et que les chrétiens évangéliques "l'apprécient bien plus que les personnes de confession juive, en particulier celles qui vivent aux États-Unis."