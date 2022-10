USA : à son procès pour agression sexuelle, Kevin Spacey dit avoir grandi auprès d'un père "néonazi"

L'acteur Anthony Rapp l'accuse de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il avait 14 ans

Kevin Spacey a comparu ce mardi à New York dans un procès au civil intenté contre lui par l'acteur Anthony Rapp, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement alors qu'il avait 14 ans.

Anthony Rapp dénonce des avances et une agression sexuelle présumée lors d'une fête à Manhattan en 1986, alors que la future star oscarisée de Usual Suspects et American Beauty en avait le double.

Répondant à la première question de son avocat, Chase Skolnick, l'accusé a déclaré que les affirmations de l'acteur Anthony Rapp étaient fausses.

"Je ne vois pas comment il peut prétendre cela", a dit Kevin Spacey, ajoutant qu'il n'était pas sexuellement intéressé par les mineurs.

L'acteur américain a également évoqué son enfance auprès d'un père qu'il a décrit comme un "néo-nazi".

L'acteur de House of Cards, âgé de 63 ans, a raconté qu'il "avait dû écouter des heures et des heures" de "discours de haine" de la part de son père, ce qui l'avait empli de préjugés et sectarisme, selon lui. Il a également assuré que cela l'avait dissuadé durant longtemps de révéler publiquement qu'il était homosexuel.

Kevin Spacey a été la première star hollywoodienne rattrapée par le mouvement #Metoo. Depuis, le monde du cinéma lui a tourné le dos et sa carrière a tourné court.

À Londres, l'acteur est poursuivi pour des agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur d'un théâtre. Dans ce dossier, Kevin Spacey a annoncé son intention de plaider non coupable en juillet dernier. Le procès doit s'ouvrir en juin 2023.