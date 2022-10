"Trump n'est pas antisémite", Netanyahou s'exprime sur la polémique américaine

Donald Trump s’est emporté dimanche contre les Juifs américains, leur disant de "se ressaisir"

L'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou a rejeté les allégations selon lesquelles Donald Trump est antisémite, après que l'ancien président américain a affirmé que les Juifs américains n'avaient pas apprécié suffisamment son soutien à Israël.

L’ancien président américain Donald Trump s’est emporté dimanche contre les Juifs américains, leur disant de "se ressaisir" et les accusant de ne pas apprécier suffisamment son soutien à Israël.

Dans une interview pour la promotion de son nouveau livre sur la chaîne MSNBC, Netanyahou a déclaré à propos de Trump : "Il a un gendre juif et sa fille s'est convertie au judaïsme. Ses enfants et petits-enfants sont élevés en tant que Juifs. Donc je ne pense pas qu'il soit antisémite".

Selon Netanyahou, Trump a exprimé sa frustration face à ce qu'il a ressenti comme un manque de reconnaissance pour les actions qu'il a menées en faveur d'Israël.

"Je pense que cela reflète sa frustration, ce qui arrive à de nombreux politiciens lorsqu'ils ont le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance qu'ils méritent pour les choses qu'ils ont faites", a-t-il déclaré.

L'ancien Premier ministre a également noté dans les propos de Trump "une certaine myopie sur son jugement des Juifs américains".

"La grande majorité des Juifs américains, y compris démocrates, soutiennent chaleureusement Israël. Mais ceux issus de l'aile radicale du parti ne le font pas" a-t-il déclaré.

Dans un message publié dimanche sur sa plateforme de réseau social, Truth Social, Donald Trump a déclaré "qu’aucun président n’avait fait davantage pour Israël" que lui-même. Il s’est demandé pourquoi "nos merveilleux évangéliques [l’]apprécient bien plus que les personnes de confession juive, en particulier celles qui vivent aux États-Unis".

L’ancien président a notamment transféré l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et négocié les accords d’Abraham entre Israël et les États de la région.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a réagi aux propos de l'ancien président, estimant qu'ils étaient "antisémites et insultants, tant pour les Juifs que pour nos alliés israéliens. Nous devons éradiquer l'antisémitisme partout où il montre sa tête hideuse. Nous devons le dénoncer".

"Pendant des années, Donald Trump s'est aligné sur des figures extrémistes et antisémites", a-t-elle ajouté. "En ce qui concerne Israël, notre relation est à toute épreuve, et elle est ancrée dans des valeurs et des intérêts communs. Donald Trump ne comprend clairement pas cela non plus."