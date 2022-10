USA : un film israélien remporte le Grand prix du Festival de Chelsea

La sélection incluait six documentaires, courts métrages et longs métrages de cinéastes israéliens

Le 10e festival annuel du film de Chelsea (CFF), qui a eu lieu à New York, a décerné son Grand prix du meilleur film au long-métrage israélien All the things I wanted to say (Toutes les choses que je voulais dire) du réalisateur Assaf Gordon.

Présenté en première internationale lors du festival qui s'est tenu du 13 au 16 octobre, le film parle d'un réalisateur passé de mode qui décide de faire un dernier film sur un événement traumatisant qui s'est produit pendant son service dans l'armée israélienne.

Il engage alors Yiftach, un jeune homme ayant récemment terminé son propre service militaire pour écrire une chanson pour son film. Mais celui-ci se rend vite compte que le film en question parle d'un incident qui a également affecté sa vie et celle de ses amis de l'armée, et va calquer ses propres souvenirs refoulés à propos de cet événement déchirant.

Le film a également remporté le prix de la meilleure cinématographie.

La sélection du festival a fait la part belle au cinéma bleu blanc puisqu'elle comprenait six documentaires, courts métrages et longs métrages de cinéastes israéliens.

153 films de 29 pays ont été présentés lors de l'événement, dont 27 longs métrages, 106 courts métrages, 14 séries télévisées et pilotes, et six expériences de réalité virtuelle de cinéastes indépendants ou émergents.