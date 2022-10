Antisémitisme au Département d'Etat : des élus somment Antony Blinken de rendre des comptes

Un employé du Département d'Etat à l'origine de publications antisémites serait toujours en poste

70 élus du Congrès ont envoyé une lettre à Antony Blinken afin de lui demander des comptes à propos d'actes antisémites survenus au sein du Département d'Etat.

Trois incidents récents ont poussé ces élus démocrates et républicains à monter au créneau : une croix gammée taguée dans un ascenseur du ministère des Affaires étrangères à Washington, une autre sur un store dans l'ambassade américaine en Bulgarie, et enfin un employé du département d'Etat qui a publié sur son blog personnel des articles et des vidéos hostiles aux Juifs durant des années.

Si des enquêtes autour des graffitis condamnés à la fois par Joe Biden et par Yaïr Lapid ont bien été diligentées par Antony Blinken, qui s'est engagé à sanctionner sévèrement leurs auteurs, aucune de ces investigations n'a encore abouti. Par ailleurs, le Département d'Etat refuse jusqu'à maintenant de s'exprimer à propos des actes antisémites de son employé, qui serait toujours en poste.

D'où l'impatience de ces élus, qui réclament des actes concrets pour "protéger les employés du Département d'Etat". "Face à la gravité de ces actes, les paroles ne suffisent plus", ont-ils martelé.