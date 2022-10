Un rappeur juif répond aux déclarations antisémites de Kanye West en chanson

Kosha Dillz est un défenseur des causes juives, notamment d’Israël et de la mémoire de la Shoah

Rami Even-Esh, rappeur juif israélo-américain plus connu sous son nom de scène de Kosha Dillz, a sorti une chanson en réponse aux débordements antisémites répétés de Kanye West de ces dernières semaines.

La chanson publiée vendredi s'intitule "Death Con 3", en référence à une menace que Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, a proférée contre les Juifs au début du mois.

Ce dernier avait juré sur les réseaux sociaux et en interview de faire "death con 3 sur les Juifs", en affirmant qu'il est la cible d'une "mafia juive des médias souterrains" et que "les Juifs ont possédé la voix des Noirs".

"Death con 3" semble être une utilisation détournée du statut d'alerte renforcée DEFCON 3 de l'armée américaine.

AARON J. THORNTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le rappeur juif israélo-américain Kosha Dillz

Dans sa chanson, Kosha Dillz critique tout le spectre politique américain, notamment Candace Owens une conservatrice qui a pris la défense de Ye, et Ilhan Omar, membre du Congrès accusée plusieurs fois d’antisémitisme.

Le rappeur fait également référence à la critique d'Israël, à la rhétorique raciale entourant l'identité juive et aux conspirations antisémites.

La vidéo de la chanson a été tournée dans la ville de New York, notamment devant le siège mondial du mouvement Chabad dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Un autre segment a été filmé devant un magasin d'articles juifs.

Rami Even-Esh est né dans le New Jersey de parents israéliens et est un défenseur des causes juives, notamment d’Israël et de la mémoire de la Shoah.