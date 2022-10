Kanye West prétend qu'un médecin juif voulait sa mort

Kanye West a prétendu que le médecin avait mal diagnostiqué ses problèmes de santé mentale

Le rappeur américain Kanye West continue sur sa lancée de tirades antisémites, malgré les condamnations et les pertes financières dont il fait l'objet. Il a cette fois laissé entendre à des paparazzi la semaine dernière, qu'un médecin juif voulait qu'il prenne des médicaments qui auraient pu le tuer.

Kanye West, qui avait affirmé souffrir de troubles bipolaires, a prétendu que le médecin avait mal diagnostiqué ses problèmes de santé mentale.

"Si j'avais pris le traitement prescrit, une seule pilule m'aurait fait subir le même sort que Michael Jackson et Prince", soutient-il, faisant référence aux deux artistes décédés d'une overdose.

"Mais comme je n'ai pas eu confiance dans ce diagnostic et que je n'ai pas pris les médicaments, je suis en mesure de vous parler de manière claire", a-t-il poursuivi.

Il a ensuite montré aux paparazzi une liste d’entreprises de médias et de divertissement alléguant que la plupart des noms des cadres de ces sociétés sont juifs, renforçant ainsi sa rhétorique selon laquelle les Juifs contrôlent les médias et Hollywood.

Le rappeur a également posté sur Instagram une photo de la star de la NBA Kyrie Irving, avec la légende : "Il y a des vrais qui sont encore là". Le basketteur avait fait les gros titres la semaine dernière pour un post controversé qui faisait la promotion d'un livre intitulé Hebrews to Negroes : Wake Up Black America, qui prétend démontrer que les Noirs sont de véritables Israélites et que leur identité a été volée.