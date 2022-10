Brésil: la communauté juive divisée après la victoire de Lula à la présidentielle

Le nouveau président brésilien a eu des relations compliquées avec Israël lors de ses premiers mandats

La communauté juive du Brésil, qui compte 120 000 membres, a salué dimanche la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva à l'élection présidentielle après sa victoire contre le président sortant Jair Bolsonaro. Certains de ses membres restent toutefois prudents au vu des relations compliquées qu'ils ont pu entretenir avec l'ancien dirigeant syndical.

"Président Lula, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre mandat de quatre ans. Dans le même temps, nous réitérons notre disponibilité permanente pour un dialogue constructif et démocratique", a affirmé Claudio Lottenberg, président de la Confédération israélite brésilienne, dans un communiqué.

Lula, qui a été président du Brésil entre 2003 et 2010, a recueilli 50,90% de tous les votes validés lors du second tour serré de dimanche. Le président de droite Jair Bolsonaro, fervent chrétien et soutien revendiqué d'Israël, a obtenu 49,10 % des voix.

NELSON ALMEIDA / AFP Lula

La déclaration de Claudio Lottenberg rappelle que les groupes juifs ont eu des relations très difficiles avec Lula, au cours de ses premiers mandats.

En 2009, Lula avait ainsi chaleureusement accueilli l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, un négationniste notoire qui avait juré d'"effacer Israël de la surface de la Terre", lors d'une visite qui avait suscité des critiques sur la scène internationale.

Mais un an plus tard, Lula était devenu le premier chef d'État brésilien à se rendre en Israël depuis la visite de l'empereur Pedro II en Terre sainte en 1876.

Il avait toutefois refusé de se rendre sur la tombe de Theodor Herzl, qui faisait partie de l'itinéraire prévu pour les responsables étrangers en visite pour le 150e anniversaire du père du sionisme. Quelques jours plus tard, il avait déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Yasser Arafat à Ramallah.

Enfin, au cours du dernier mois de son mandat, son gouvernement a officiellement reconnu l'État palestinien.

Sur le plan intérieur, pendant qu'il était au pouvoir, Lula a promulgué une politique sociale ambitieuse qui a permis à près de 30 millions de Brésiliens de sortir de la misère. Son mandat a néanmoins été entaché par divers scandales de corruption.

De son côté, Jair Bolsonaro, dont la rhétorique pour le moins controversée lui a valu d'être qualifié de "raciste", "misogyne", "homophobe" et "fasciste", a développé une proximité historique avec Israël et son ancien Premier ministre, Benyamin Netanyahou.