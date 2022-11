NBA : des fans juifs portent des tee-shirts "Lutte contre l’antisémitisme" pour interpeller Kyrie Irving

Le groupe de Juifs a chahuté Kyrie Irving tout au long du match

Des fans juifs portant des tee-shirts avec l'inscription "Lutte contre l’antisémitisme", étaient assis au bord du terrain lors du match de basketball des Brooklyn Nets lundi. Ils réagissaient au soutien récent de la star de la NBA (la ligue de basket américaine), Kyrie Irving au film Hebrews to Negroes : Wake Up Black America, qui promeut l'antisémitisme et la désinformation.

Selon le New York Post, le groupe de Juifs a chahuté Kyrie Irving tout au long du match. Le basketteur leur a alors répondu " Un grand merci à vous les gars".

Kyrie Irving et la direction des Nets s'efforcent depuis plusieurs jours de limiter les dégâts en matière de relations publiques depuis ses commentaires sur le film. Pour cette raison, le joueur n'a pu avoir d'interaction directe avec la presse lundi soir.

Les croyances exprimées dans "Hebrews to Negroes : Wake Up Black America" ont été mises en lumière récemment, lorsque Kanye West s'est exprimé plus ouvertement sur l'antisémitisme ou plus exactement sur sa prétendue absence d’antisémitisme : le rappeur avait alors affirmé dans un tweet au début du mois d'octobre qu'il "ne peut pas être antisémite puisque les Noirs sont en fait les vrais Juifs".