Brésil : un garçon de 7 ans décède après une piqure de scorpion venimeux

Un garçon de 7 ans est décédé après avoir été piqué par le scorpion le plus venimeux du monde lors d'un voyage en famille près de la rivière Tiata, à Sao Paulo au Brésil.

Luis Miguel Portado Barbosa était parti en randonnée avec ses parents et ses frères et sœurs lorsque l'incident s'est produit. La mère raconte que son fils a crié de douleur lorsqu'il a essayé de remettre ses chaussures qu'il avait enlevé.

Les parents ont alors découvert le scorpion qui est le Tityus serrulatus ou scorpion jaune brésilien, l'une des espèces les plus venimeuses d'Amérique du Sud.

Il peut atteindre 7 cm de longueur et il vit principalement dans les forêts tropicales du Brésil, près des grandes étendues d'eau.

Luis a été transporté d'urgence dans un hôpital de la ville de Sao Paulo où il a été admis à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Les membres de sa famille ont déclaré que les médecins étaient initialement optimistes quant à son état, après une amélioration constatée un jour plus tard.

"Il a ouvert les yeux et a même essayé de me parler", a déclaré sa mère Angelita. "Je l'ai embrassé et ils ont dû le rendormir car il souffrait encore beaucoup." Puis son état s'est détérioré.

Le petit garçon a subi 7 crises cardiaques avant que les médecins ne déclarent sa mort. Il s'agit du 54e cas de décès lié à ce type de scorpion depuis le début de l'année.

Selon les données, 1 personne sur 100 piquée par le scorpion jaune brésilien décède.