Antisémitisme : le président de la NBA adresse un blâme à Kyrie Irving mais ne le sanctionne pas

D'anciens joueurs de la NBA ont regretté qu'Adam Silver n'ait pas sanctionné le joueur

Une semaine après des faits ayant suscité nombre de réactions outrées, le patron de la NBA, Adam Silver, a blâmé jeudi, sans le sanctionner, Kyrie Irving (Nets) pour sa promotion d'un film antisémite et le fait qu'il n'ait pas présenté des excuses.

"Kyrie Irving a pris une décision imprudente en postant un lien vers un film contenant des idées antisémites profondément offensantes", a écrit Adam Silver dans un communiqué.

Jeudi dernier, la star de Brooklyn avait diffusé sur Twitter et Instagram une affiche de "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" avec un lien vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter.

Réalisé en 2018 par Ronald Dalton Jr, ce documentaire est adapté d'un livre éponyme datant de 2015 dans lequel il est écrit que "de nombreux juifs célèbres de haut rang" ont "admis" avoir "adoré Satan ou Lucifer".

"Si nous apprécions le fait qu'il ait accepté de travailler avec les Nets et l'Anti-Defamation League (la Ligue anti-diffamation), pour combattre l'antisémitisme et d'autres formes de discrimination, je suis déçu qu'il n'ait pas présenté des excuses sans réserve et dénoncé plus spécifiquement le contenu vil et nuisible véhiculé par le film qu'il a choisi de rendre public", a déploré Silver.

Un peu plus tard, lors d'un point presse, Irving, qui a depuis retiré ses posts controversés, a répondu en disant qu'il en prenait "la responsabilité".

"Certaines choses étaient douteuses là-dedans, fausses. Je ne voulais pas faire de mal. Mais je ne suis pas celui qui a fait le documentaire", a-t-il ajouté, avant de se montrer plus offensif: "Où étiez-vous quand j'étais enfant et que j'apprenais les événements traumatisants de mon histoire familiale ?".

D'anciens joueurs de la NBA ont regretté qu'Adam Silver n'ait pas sanctionné le joueur.

Les commentaires antisémites de Kanye Irving sont intervenus alors que le monde du sport et du show business américain s'est mobilisé ces dernières semaines pour condamner les propos haineux envers les Juifs du rappeur Kanye West. Depuis, l'artiste a perdu ses contrats avec les marques de mode et de sport.