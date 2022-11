Biden et Trump rallient leurs troupes à la veille des Midterms

Les 2 hommes mettent tout leur poids dans la balance avant les Midterms décisifs pour la présidentielle 2024

A J-1 d'élections de mi-mandat tout aussi décisives pour la présidence de Joe Biden que pour l'avenir politique de Donald Trump, les deux présidents américains s'affronteront lundi par meetings interposés, pour le sprint final de la campagne.

Les deux septuagénaires mettent tout leur poids dans la balance avant un scrutin qui posera les fondations de la présidentielle de 2024.

Les Américains sont appelés aux urnes mardi pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes d'élus locaux, qui décident des politiques de leur Etat en matière d'avortement ou de régulation environnementale, notamment, sont également en jeu.

Après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de priver Joe Biden de ses majorités au Congrès le 8 novembre.

"Si vous voulez mettre fin à la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, alors, ce mardi, vous devez voter républicain pour une vague géante" rouge, la couleur des conservateurs, a plaidé l'ancien président Donald Trump ce week-end.

Organisées deux ans après la présidentielle, ces élections se convertissent de fait en référendum sur l'occupant de la Maison Blanche.

Joe Biden, qui est de plus en plus impopulaire, ne cesse de dire que cette élection est "un choix" : sur le droit à l'avortement et sur l'avenir de la démocratie en Amérique.

En fin d'après-midi lundi, le dirigeant démocrate retrouvera les estrades de campagne pour un dernier rassemblement dans le Maryland, Etat frontalier de la capitale Washington.

Quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, son opposant Donald Trump sera quant à lui dans l'Etat très disputé de l'Ohio, où son poulain J.D Vance bénéficie d'une courte avance dans les sondages.