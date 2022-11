Des tracts distribués dans une université américaine affirment que les Juifs sont responsables de l'esclavage

Le tract affirme que 40 % des Juifs avaient des esclaves contre seulement 0,35 % des Américains blancs

"Au plus fort de l'esclavage américain, 78% des propriétaires d'esclaves étaient des juifs ethniques [sic]", peut-on lire sur l'un des nombreux tracts affichés sur le campus de l'Université du Tennessee (UT) Chattanooga dans la nuit de vendredi à samedi.

"C'est la rhétorique haineuse EXACTE que Kyrie Irving a aidé à répandre lors de la promotion du film 'Hebrew to Negros : Wake up Black America", a réagi sur Twitter l’organisation de surveillance StopAntisemitism.

Les informations figurant sur les dépliants de l'Université du Tennessee affirmant que "40 % de la population juive [sic] étaient propriétaires d'esclaves, alors que seulement 0,35 % des Américains blancs possédaient des esclaves", sont manifestement fausses.

Une recherche rapide sur internet, amène l’internaute à un livre (en anglais) publié en 1998 par l'université George Mason intitulé "Jews, Slaves, and the Slave Trade : Setting the Record Straight" (Juifs, esclaves et traite des esclaves : rétablir la vérité), dans lequel on peut lire : "Dans la mesure où ils possédaient des esclaves, ils avaient tendance à en posséder moins en moyenne que leurs homologues non juifs. Une douzaine d'entre eux ont participé à l'un ou l'autre aspect de la traite atlantique des esclaves jusqu'en 1800, dont seulement une demi-douzaine étaient des négociants sérieux, et même ce groupe n'a déplacé qu'une infime partie du total des Africains amenés en Amérique."

On peut aussi y trouver un article de Haaretz datant de 2021, intitulé "Les vérités inconfortables de la vie juive dans le Sud des États-Unis", qui traite des propriétaires d'esclaves juifs américains, affirmant que "les Juifs du Sud possédaient des esclaves en nombre comparable à celui de leurs voisins blancs non juifs ; quelques-uns, étaient des marchands d'esclaves actifs. Ces faits ont été utilisés - et largement exagérés - par les antisémites, mais font partie des vérités gênantes de l'histoire juive du Sud."

Il ressort de ces recherches que la majorité des propriétaires d'esclaves américains n'étaient pas des Juifs.