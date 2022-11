Nouvelle polémique autour d'un tweet d'Elon Musk montrant la photo d'un soldat nazi

Les groupes de lutte contre l'antisémitisme craignent le pire concernant la diffusion de la haine sur Twitter

Elon Musk a tweeté lundi une photo d'un soldat de la Wehrmacht, le dernier d'une série de messages controversés du nouveau PDG de Twitter.

La photo, arrangée comme un mème et légendée "Trois messages non lus", montre un soldat nazi portant une cage de pigeons voyageurs attachée à son dos lors de l'invasion nazie de la France en 1940. En message d’accompagnement, Elon Musk a écrit : "Comme les temps ont changé."

Dans un tweet ultérieur dans le même fil, le nouveau PDG de Twitter a ajouté : "À l'époque où les oiseaux étaient réels".

Aucune explication n'a été fournie pour cette série de tweets énigmatiques.

Les messages ont été postés alors que des groupes juifs aux États-Unis exhortent le nouveau propriétaire de Twitter à faire plus pour empêcher les discours de haine de se propager sur le réseau social.

Dans le contexte des posts antisémites de Kanye West, le contenu anti-juif sur Twitter connaît une "poussée prolifique", selon le Network Contagion Research Institute, un organisme qui surveille la diffusion de la haine et de la désinformation en ligne. L'institut a ainsi noté vendredi que "les termes associés aux Juifs sont tweetés plus de 5 000 fois par heure" et que "les tweets les plus engagés sont ouvertement antisémites".

Critiquant sévèrement le nouveau leadership d'Elon Musk, L'Anti-Defamation League a appelé de son côté tous les annonceurs à suspendre leur relation avec Twitter.

"Nous avons rencontré Elon Musk plus tôt cette semaine pour exprimer nos profondes inquiétudes concernant certains de ses projets, ainsi que la flambée de contenus toxiques depuis son acquisition", a déclaré la coalition Stop Hate For Profit, un groupe incluant l'ADL, dans un communiqué vendredi. "Depuis lors, la haine et la désinformation ont proliféré dans des proportions qui nous font craindre que le pire soit encore à venir."

Ces groupes ont également tenté de convaincre Elon Musk de cesser de retweeter les théories du complot et les contenus problématiques. L'entrepreneur avait précédemment tweeté, puis supprimé, un lien vers une théorie du complot au sujet de l'attaque dont a été victime à son domicile le mari de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Se présentant comme un ardent défenseur de la liberté d'expression, Elon Musk s'est engagé à permettre à la parole la plus large de trouver un écho sur le réseau social, laissant entendre que la modération des contenus serait beaucou plus souple qu'auparavant.