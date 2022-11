Des parcs à l’urbanisme du futur surplombent New York

"Les plantations sauvages donnent l’impression d’être en pleine nature"

Réinvestir d'anciennes gares destinées au transport de marchandises en véritables parcs à l’urbanisme du futur en plein Manhattan, tel est le pari fou que s’est lancé Robert Hammond en 1999, qui connaît un succès fulgurant aujourd’hui. La "High Line", mise en place dans quatre quartiers de New York: Greenwich village, Chelsea, Meatpacking et Hudson yards, attire plus de 8 millions de visiteurs par an et constitue désormais l’un des points incontournables de la ville. i24NEWS a eu le privilège de s'entretenir avec le co-fondateur de la "High Line", Robert Hammond à l’occasion du Global Wellness Summit annuel qui s'est tenu la semaine dernière à Tel-Aviv.

La "High Line", c’est quoi?

La "High Line" est une voie verte continue de 1,45 km de long, avec plus de 500 espèces de plantes et d'arbres.

"Cela a pris environ 10 ans pour convaincre les gens de la nécessité de ce projet; au début ils ont trouvé l’idée totalement folle. Nous devions donc leur démontrer l’intérêt de conserver la "High Line" puis recueillir des fonds pour construire les parcs et trouver un designer adéquat", a déclaré Robert Hammond, à i24NEWS.

Au cours des décennies d'inutilisation, la "High Line" a dû faire face aux menaces de démolition mais, inspirés par la beauté de ce paysage caché, Joshua David et Robert Hammond ont fondé Friends of the High Line, un organisme de conservation à but non lucratif, afin de plaider pour sa préservation et sa réutilisation comme espace public.

Timothy Schenck High Line, New York

En plus de l'espace public et des jardins, la "High Line" abrite un ensemble diversifié de programmes publics, d'engagements communautaires, d'œuvres d'art et de spectacles ouverts à tous.

La "High Line", c’est une ancienne gare surélevée où les trains de marchandises circulant sur les voies au niveau de la rue, exploités par la New York Central Railroad, livraient de la nourriture dans le sud de Manhattan, mais créaient des conditions dangereuses pour les piétons. En 1910, plus de 540 personnes y avaient été tuées par des trains. La transformation de chaque section de la High Line d'une ligne ferroviaire abandonnée en un magnifique paysage public a nécessité, non seulement des années de planification, de participation de la communauté et de travail de conception, mais aussi plus de deux ans de construction pour chaque section.

Des parcs hors du commun

Selon Robert Hammond, de nombreuses raisons expliquent aujourd’hui l’attirance du public pour ces parcs qui sortent de l’ordinaire.

"Tout d’abord le superbe design que vous pouvez y admirer est incroyable, les plantations sauvages donnent l’impression d’être en pleine nature alors que c’est en réalité une nature idéalisée; des fleurs y poussent chaque semaine, on a un calendrier de floraison qui débute en février jusqu’en décembre", explique-t-il.

Timothy Schenck High Line, New York

Le fait que ces parcs parcourent la ville en hauteur offre aux visiteurs une manière différente de voir New-York, entre bâtiments anciens et nouveaux.

"La linéarité de ces parcs leur donne un aspect très particulier, c’est en fait ce que les gens adorent, car ils peuvent faire de longues balades ou même leur premières dates là-bas car il y a beaucoup d’animation, d’art et d’activités. Ces parcs connectent les différents quartiers les uns aux autres et c’est très pratique pour accéder aux restos ou aux musées qui s’y trouvent, sans traverser la rue", affirme Robert Hammond.

Timothy Schenck High Line, New York

"La plupart des gens veulent s’échapper de la ville, mais ce projet fait en réalité partie de la ville. Vous surplombez tout, les gens s’assoient et regardent le trafic sans y être, cela donne une nouvelle perspective et la possibilité d’apprécier la ville autrement. Cela confère également un certain bien-être hors du stress de la ville en contrebas. Beaucoup de couples viennent notamment faire leurs photos de mariés car c’est un endroit exceptionnel, hors du temps, tout en étant au coeur de New-York", a-t-il poursuivi.

Liz Ligon High Line, New York

Des compositions florales variées

Au fil des saisons, différentes ambiances et compositions sont créées. Des centaines d'espèces végétales évoquent les motifs des forêts et des prairies. La conception de la "High Line" est le fruit d'une collaboration entre James Corner Field Operations, Diller Scofidio, Renfro et le designer Piet Oudolf, elle s'inspire du paysage auto-ensemencé qui a poussé à l'état sauvage pendant 25 ans après l'arrêt des trains.

La construction a commencé par l'enlèvement de tout ce qui se trouvait sur la structure, notamment les voies ferrées, le ballast de gravier, la terre et les plantations, les débris et une fine couche de béton. Après leur dépose, les éléments en acier de la “High Line” ont été sablés pour éliminer la peinture au plomb d'origine. Une fois l'opération de sablage terminée, l'acier a été repeint pour correspondre à la couleur d'origine de la "High Line."

Les allées, créées à partir de pavés ou de planches en béton préfabriqué, ont été mises en place sur une série de piédestaux, et les éléments d'infrastructure d'irrigation et d'électricité ont été installés dans le vide. En outre, des éléments d'éclairage LED à faible consommation d'énergie ont été placés pour éclairer les sentiers du parc la nuit.

Liz Ligon High Line, New York

"On a créé un vrai network et d’autres designers sont en train de le développer dans plusieurs autres villes du monde. C’est une partie du futur urbanisme. Aujourd'hui les seuls lieux pour développer des parcs sont les anciennes infrastructures comme les gares ou les chemins de fer, et le fait que cela connecte les gens, les quartiers et les business est révolutionnaire", a déclaré Robert Hammond.

Depuis environ six mois, Robert Hammond a été nommé au poste de président et directeur de la stratégie pour Therme Group US qui crée les stations de bien-être les plus avancées au monde, en exploitant l'interaction complexe entre la nature, la technologie et la culture.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS