Washington exprime son inquiétude face aux civils israéliens et palestiniens tués en Cisjordanie

"Les parties doivent prendre des mesures urgentes pour éviter de nouvelles pertes"

Le département d'État américain a exprimé mardi son inquiétude face à la recrudescence des meurtres de civils israéliens et palestiniens, et a exhorté les parties à prendre des mesures pour rétablir le calme.

"Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'augmentation de la violence en Cisjordanie", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price.

"Nous transmettons nos profondes condoléances aux familles et aux proches des civils israéliens et palestiniens incluant des enfants, qui ont été tués au cours des 48 dernières heures", a dit Ned Price dans un communiqué relativement rare publié indépendamment du point de presse du jour quelques heures plus tôt.

Le porte-parole est notamment revenu sur l'attaque terroriste qui a eu lieu mardi dans l'implantation d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, au cours de laquelle un terroriste palestinien a tué trois Israéliens et en a blessé trois autres.

"Nous condamnons fermement l'attaque terroriste d'aujourd'hui", a déclaré Ned Price, ajoutant que "la période récente avait vu une augmentation nette et alarmante des morts et des blessés palestiniens et israéliens, dont de nombreux enfants. Il est vital que les parties prennent des mesures urgentes pour éviter de nouvelles pertes", a déclaré le Département d'Etat.

Le Département d'État n'a pas précisé à quels autres meurtres il faisait référence, mais il semble que sa déclaration portait également sur la mort de Fulla Maslama, un Palestinien de 15 ans abattu par les forces israéliennes lors d'un raid près de Ramallah lundi.

Les circonstances entourant l'incident demeurent floues. Tsahal a indiqué que des soldats avaient ouvert le feu sur un véhicule qui accélérait vers eux en dépit des signes pour qu'il s'arrête.

L'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a tweeté qu'il était "consterné par ce meurtre tragique" et a exhorté Israël à mener une "enquête immédiate et approfondie".

Il est probable que la déclaration du Département d'Etat, qui établit un parallèle entre les morts israéliennes résultant du terrorisme et les morts palestiniennes dans des opérations de Tsahal, contribue à crisper un peu plus les relations entre Jérusalem et Washington.

Des tensions sont notamment apparues après la décision des Etats-Unis de confier une enquête au FBI afin d'éclaircir les circonstances du décès de la journaliste américano-palestinienne, Shireen Abu Akleh.

Israël a vivement dénoncé l'initiative, la qualifiant de "grave erreur, et affirmant d'emblée que Tsahal ne coopérerait pas à l'enquête.