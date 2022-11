Les Birkenstock de Steve Jobs vendues aux enchères à prix d'or

Steve Jobs a été érigé en véritable icône depuis sa disparition

Des sandales Birkenstock ayant appartenu à Steve Jobs ont été vendues ces jours-ci pour 217 000 dollars (environ 750 000 shekels) par une maison de ventes aux enchères basée en Californie, aux Etats-Unis.

"Les empreintes de pas de Steve Jobs, façonnées après des années d'utilisation, ont été bien conservées dans le liège", mentionnait le descriptif accompagnant la vente des chaussures, affirmant qu'elles étaient "encore en bon état".

Les sandales avaient été récupérées dans les poubelles par Mark Sheff, l'ancien homme de ménage du fondateur d'Apple.

Steve Jobs, décédé en 2011 des suites d'un cancer du pancréas, a été érigé en véritable icône depuis sa disparition, avant tout pour sa vision technologique avant-gardiste mais aussi pour son parcours atypique et la façon non conventionnelle qu'il avait de gérer ses affaires.

"Steve Jobs a changé le monde non seulement avec ses innovations révolutionnaires , mais aussi avec son style de leadership commercial et son sens de la mode", a déclaré Darren Julian, PDG et fondateur de Julian's Auctions, dans une interview accordée à CNN lundi.

"Les chaussures ont été vendues à Julian's Auctions "Icons and Idols: Rock 'n' Roll, qui propose des souvenirs, des vêtements, du matériel de musique et des bijoux de musiciens et de personnalités de la culture pop, notamment Elvis Presley, Kurt Cobain et John Lennon.

En octobre de l'année dernière, une paire de chaussures Nike Air portées par la légende du basket-ball Michael Jordan et mise aux enchères par cette même maison s'est vendue 1,47 million de dollars (5,1 millions de shekels), battant un record de vente pour des baskets aux enchères.