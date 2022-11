Des étudiants israéliens demandent au journal de Harvard de déménager ses locaux des "terres volées" aux indiens

"La justice et la moralité ne concernent pas seulement Israël, ils doivent commencer chez soi"

Plus de 1 000 étudiants israéliens ont écrit une lettre au Harvard Crimson, le journal de l'université de Harvard, pour demander au comité de rédaction de déplacer son bureau hors des terres "occupées" des tribus indigènes, afin de souligner l'hypocrisie du Crimson qui a soutenu le mouvement BDS dans un éditorial d'avril.

Les étudiants ont affirmé que les bureaux du Harvard Crimson sont situés sur des terres arrachées par la force au peuple Massachusetts, la nation indigène de ces territoires. "Les terres sur lesquelles le Harvard Crimson opère sont des territoires qui appartiennent au peuple Massachusetts. Cette terre, comme beaucoup d'autres territoires des régions de Boston et de Cambridge, a été prise à ces tribus indigènes lors de sa toute première conquête par les colonialistes français et britanniques, puis par les militaires américains."

STR / AFP Illustration - Militants BDS

Le 29 avril de l'année dernière, votre comité de rédaction a publié un article en soutien au mouvement BDS et à son "approche directe", déclarant que "en tant que comité, nous sommes fiers d'apporter enfin notre soutien à la fois à la libération palestinienne et au BDS - et nous appelons tout le monde à faire de même", poursuit la lettre.

"En conséquence, nous exigeons que le Harvard Crimson évacue immédiatement la propriété qu'ils occupent et la rendent au peuple Massachusetts. La justice, la moralité et les boycotts ne sont pas seulement des slogans et des armes antisémites que le Crimson peut pointer sur la communauté juive d'Israël. La justice et la moralité doivent commencer chez soi", conclut la lettre des étudiants.

En mai, 70 membres du corps enseignant de l'université de Harvard avaient eux aussi publié une déclaration exprimant leur "consternation" face à cet éditorial.