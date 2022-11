USA : une influenceuse juive quitte l'émission "Real Housewives of NY" après des attaques antisémites

La haine sur Internet lui a fait comprendre que "cette voie n'était plus la bonne" pour elle et sa famille

L'une des deux femmes juives pressenties pour la prochaine saison d'une émission de télé-réalité populaire aux Etats-Unis s'est retirée, invoquant "un torrent d'antisémitisme" qu'elle dit avoir reçu depuis l'annonce du casting.

Lizzy Savetsky, 37 ans, devait participer à la 14e saison de "Real Housewives of New York", qui suit la vie quotidienne de cinq à huit femmes au foyer et épouses américaines résidant à New York. Mais elle a annoncé sur Instagram, mercredi, qu'elle était revenue sur sa décision en raison de la réaction qu'a suscitée sa participation au programme

"En tant que femme juive orthodoxe et fière, je pensais que participer à cette série serait une grande chance de représenter des personnes comme moi et de partager mon expérience", a-t-elle écrit. "Malheureusement, dès mon annonce dans le casting, j'ai été en butte à un torrent d'antisémitisme. Comme cela a continué, j'ai réalisé que cette voie n'était plus juste pour moi et ma famille."

Dans les premiers temps qui ont suivi l'annonce, Savetsky a été acclamée par ses nombreux followers juifs sur les réseaux sociaux, qui ont déclaré qu'elle pourrait jouer un rôle important en représentant positivement les Juifs dans l'émission. Toutefois, son compte Instagram, où elle se présente comme une "sioniste fière", a suscité des critiques de la part de militants pro-palestiniens, tandis que certains juifs lui reprochaient de ne pas s'habiller modestement malgré son appartenance à une communauté juive orthodoxe moderne.

Ces dernières semaines, elle a posté à plusieurs reprises des messages concernant des commentaires antisémites en ligne. Après avoir commenté le post Instagram du rappeur Kanye West, elle a affirmé avoir "reçu un nouveau barrage effrayant de haine et de menaces antisémites". Et plus tôt ce mois-ci, elle a partagé une photo d'elle-même et de son mari habillés pour un gala au profit de Yad Vashem, le mémorial de le la Shoah en Israël, et a confié être préoccupée par la montée de l'antisémitisme aujourd'hui.

"Moins de 80 ans plus tard, je reçois des menaces de mort toutes les semaines parce que je suis fière d'être juive. Je prends ces menaces antisémites au sérieux. La haine se développe rapidement et devient de plus en plus acceptée comme la norme", a-t-elle souligné.

Savetsky partage fréquemment des clichés de la vie juive de sa famille avec ses 221 000 followers sur Instagram. Avec son départ, il ne reste plus qu'un membre juif pour la saison qui débutera l'année prochaine. Erin Lichy, âgée de 35 ans, est une mère de trois enfants et agent immobilier de Tribeca qui a grandi à Manhattan, selon le site internet 'Bravo".