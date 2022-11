Pérou : deux pompiers tués dans un accident d'avion au décollage

Une enquête sur les circonstances de l'accident a été ouverte

Deux pompiers ont été tués après qu'un avion qui décollait est entré en collision avec un camion de pompiers sur la piste à l'aéroport international de Lima au Pérou. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le moment de l'impact, et le grand incendie qui s'est déclaré immédiatement après. On aperçoit l'avion rouler sur la piste et percuter le camion, puis une immense fumée noire se dégager.

Latam Airlines, qui a opéré le vol, a déclaré qu'aucun passager ni membre d'équipage n'avait été tué dans l'accident. Cependant, le ministère de la Santé a déclaré qu'environ 20 passagers ont été soignés avec des blessures à des degrés divers, dont deux sont dans un état grave, selon la BBC.

A l'aéroport, les vols ont été suspendus suite à l'accident mortel, et la BBC a indiqué que les vols à destination de Lima étaient détournés vers d'autres destinations. "Nous ne savons pas pourquoi le camion de pompiers était sur la piste à ce moment-là", a déclaré Manuel Van Ordt, PDG de la compagnie aérienne Latam Airlines. "Nous n'avons pas fait appel à leurs services".

Une enquête sur les circonstances de l'accident a été ouverte. L'avion transportait 102 passagers et six membres d'équipage. En octobre, un avion de LATAM avec 48 passagers à bord avait fait un atterrissage d'urgence à Asuncion après avoir traversé une violente tempête dans les airs.