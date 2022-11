Antisémitisme : les Juifs américains sont menacés "de toutes parts" (directeur du FBI)

Les Etats-Unis ont élevé la menace de l'antisémitisme au rang de "priorité nationale".

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la communauté juive des Etats-Unis "est frappée de toutes parts" et a "désespérément" besoin d'un soutien supplémentaire de la part de l'agence, dans un contexte d'augmentation significative des attaques antisémites.

En réponse à une question du membre du Congrès américain Josh Gottheimer sur une attaque récemment déjouée contre des synagogues du New Jersey, celui-ci a déclaré jeudi que l'agence tentait de résoudre le problème en élevant la menace de l'antisémitisme au rang de "priorité nationale".

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Le directeur du FBI Christopher Wray au Capitole à Washington le 15 novembre 2022.

"L'antisémitisme et la violence qui en découle sont un fait établi et persistant", a déclaré C. Wray, soulignant que quelque 63 % des crimes de haine religieux étaient motivés par l'antisémitisme, « et cela cible un groupe qui représente environ 2,4 % de la population américaine ». "C'est une communauté qui mérite et a désespérément besoin de notre soutien car elle est touchée de toutes parts", a-t-il ajouté.

Il a en outre déclaré que le FBI avait également travaillé de manière proactive, déjouant un crime de haine planifié contre une synagogue du Colorado. Concernant l'attaque déjouée dans le New Jersey, C. Wray a affirmé qu'il était "heureux que nous ayons procédé à une arrestation".

JEENAH MOON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Marche de solidarité envers la communauté juive sur le pont de Brooklyn le 5 janvier 2020 à New York.

Omar Alkattoul, 18 ans, poursuivi par les procureurs fédéraux pour avoir proféré des menaces contre des synagogues au début du mois, avait prêté allégeance au chef de l'État islamique et fait des recherches sur des fusillades de masse et sur la manière d'obtenir des armes à feu, selon la plainte pénale déposée contre lui la semaine dernière par le bureau du procureur américain du New Jersey. Cette plainte alléguait en outre que l'adolescent avait publié en ligne un manifeste rédigé comme s'il avait déjà perpétré une attaque.

Plusieurs attaques contre des synagogues ont eu lieu aux États-Unis ces dernières années, dont la fusillade contre la congrégation Tree of Life à Pittsburgh en 2018 qui avait fait 11 morts, marquant ainsi l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre la communauté juive américaine.

SAUL LOEB / AFP Le président américain D. Trump et la première dame M. Trump rendent hommage aux victimes de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh le 30 octobre 2018 aux côtés du rabbin Jeffrey Myers.

En 2019, c'est le New Jersey qui a connu une attaque sanglante lorsque deux assaillants ont ouvert le feu dans un supermarché casher de Jersey City, tuant le propriétaire, un client ainsi qu'un employé du magasin.

En avril de cette année, un homme a poignardé et renversé plusieurs Juifs à Lakewood, laissant la communauté juive locale en état de choc.

Un rapport publié par la Ligue anti-diffamation a révélé que l'année 2021 avait connu le nombre le plus important d'agressions et crimes antisémites recensés aux États-Unis depuis les années 1970.