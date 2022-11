Le joueur a eu des discussions "émouvantes et importantes" avec la communauté juive

Le joueur des Brooklyn Nets Kyrie Irving a assuré samedi vouloir présenter des excuses pour avoir fait la promotion sur les réseaux sociaux d'un film aux idées antisémites, affirmant: "Je ne suis pas antisémite". Dans une interview exclusive avec SportsNet New York (SNY) publiée samedi, Irving a pour la première fois directement commenté cette affaire.

Le 27 octobre, Irving --déjà connu pour avoir relayé des théories complotistes-- avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l'affiche de "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" et des liens vers le site d'Amazon permettant de louer ou d'acheter ce film contenant entre autres une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de l'Holocauste.

Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Kyrie Irving

"Je veux vraiment juste me concentrer sur le mal que j'ai fait ou sur l'impact que j'ai provoqué au sein de la communauté juive, en affichant des sortes de menaces ou de menaces supposées, à l'encontre de la communauté juive", a-t-il expliqué. "Je veux juste présenter sincèrement mes excuses pour tout ce que j'ai fait depuis que ce post a été publié", a-t-il assuré, ajoutant avoir eu le temps de réfléchir.

L'ancien joueur de Cleveland a été sanctionné par les Nets qui l'ont suspendu pour au moins cinq matches, sans percevoir de salaire, et a fini par présenter ses excuses après être resté finalement huit matchs sans jouer. L'équipementier Nike avait également suspendu sa relation avec la star de la NBA en annulant la sortie d'une chaussure à son nom prévue en novembre.

Le joueur a expliqué qu'il avait ressenti une forme d'irrespect à son égard face aux accusations d'antisémitisme et qu'il avait alors réagi sur la défensive. "Je sais que j'aurais pu gérer tout cela beaucoup mieux", a-t-il reconnu dans cette interview. "J'aurais dû répondre aux questions et passer à autre chose", a-t-il expliqué. "Je ne suis pas antisémite, je ne l'ai jamais été", a-t-il encore affirmé. "Je n'ai aucune haine dans mon cœur à l'encontre des Juifs ou quiconque s'identifie comme Juif. Je ne suis pas anti-Juifs", a-t-il encore ajouté.

Les Nets ont réclamé du joueur qu'il prenne contact avec la communauté juive pour mieux comprendre la portée des messages qu'il a publiés sur les réseaux sociaux. Irving a qualifié ces discussions d'émouvantes et d'importantes, assurant avoir beaucoup appris. "Cela n'a pas été facile, certaines (discussions) ont été douloureuses (...) mais ça m'a donné une meilleure perspective", a expliqué le joueur.