Selon Trump, la "fraude" aux élections de 2020 a empêché la paix entre Israël et l'Arabie saoudite

L'ancien président a reproché à l'administration Biden de ne pas avoir étendu les accords d'Abraham

L'ancien président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il aurait négocié des accords de paix supplémentaires entre Israël et "peut-être tous" les pays arabes s'il avait pu effectuer un second mandat, réaffirmant que l'élection de 2020 avait été "truquée."

"Nous les aurions peut-être tous, y compris l'Arabie saoudite, peu de temps après l'élection", a déclaré Donald Trump lors d'une allocution par satellite à la conférence annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. Lors des derniers mois du mandat de Donald Trump, son administration est parvenue à négocier des accords de paix entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan et le Kosovo.

AFP Photo/SAUL LOEB Signature des accords d'Abraham à la Maison Blanche, à Washington DC, le 15 septembre 2020.

L'ancien président a profité de l'occasion pour reprocher à l'administration Biden de ne pas avoir étendu ces accords de normalisation connus sous le nom d'accords d'Abraham. "Ils n'en ont signé aucun. Nous aurions pu vraiment avoir la paix au Moyen-Orient", a regretté Donald Trump.

"L'élection a été truquée, et c'est dommage qu'elle l'ait été. Israël a beaucoup perdu", a-t-il déclaré, estimant que la relation entre Israël et les États-Unis sous la présidence de Joe Biden était "très mauvaise". L'ancien président a également répété sa conviction que de nombreux Juifs aux États-Unis "ne l'apprécient pas comme ils le devraient", les opposant aux évangéliques qui votent plus massivement républicain et soutiennent les gouvernements israéliens de droite.

Il s'agissait de la première apparition majeure de Trump depuis l'annonce de sa candidature à l'investiture du parti républicain pour les élections présidentielles de 2024.