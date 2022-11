L'un des deux suspects est lui-même juif et petit-fils d'un survivant de la Shoah

Deux individus armés portant un grand couteau de chasse, une arme à feu Glock 17, un chargeur de 30 cartouches et un brassard nazi, et qui planifiaient une attaque contre la communauté juive de New York ont été arrêtés samedi par la police à la gare de Penn station, à Manhattan. L'un des deux hommes arrêtés, Christopher Brown, 22 ans, résident dans le New Jersey, avait publié sur les réseaux sociaux qu'il pourrait "tirer sur une synagogue et mourir".

Son complice, Matthew Mahrer, est juif et petit-fils d'un survivant de la Shoah, a déclaré samedi son avocat devant le tribunal.

Agé de 22 ans, il a été condamné à verser une caution de 150 000 dollars lors de sa comparution devant le tribunal pénal de Manhattan pour possession criminelle d'une arme.

"Il y a beaucoup de questions ici", a déclaré l'avocat de la défense Brandon Freycint à propos de Matthew Mahrer, qui aurait reçu un diagnostic d'autisme, de trouble bipolaire, d'anxiété et de TDAH.

"Mon client est d'origine juive. Il réside avec ses parents et son grand-père qui est un survivant de l'Holocauste de 93 ans", a déclaré Brandon Freycinet.

La commissaire de la police de New York, Keechant Sewell a déclaré que ses services déployaient stratégiquement ses ressources dans des "endroits sensibles" de la ville en raison de menaces croissantes pour la communauté juive". Elle a ajouté que la police de New York et le FBI avaient collaboré pour "rassembler rapidement des informations, identifier les auteurs de l'attentat et neutraliser leur capacité de nuire". Les policiers étaient à l'affût de Christopher Brown, un homme considéré comme "dangereux" qui avait des antécédents de maladie mentale et avait proféré des menaces contre des synagogues. Keechant Sewell a déclaré que des officiers patrouillant à Penn Station ont remarqué Brown samedi matin et l'ont arrêté, ainsi qu'un deuxième homme, Matthew Mahler.

Ces arrestations interviennent quelques semaines seulement après que le FBI a averti les synagogues du New Jersey d'une "menace crédible" à leur encontre. La police de New York a renforcé la sécurité dans les synagogues de la ville par précaution. Le FBI a annoncé par la suite qu'un homme de 19 ans qui avait prêté allégeance à l'État islamique, avait été arrêté pour avoir publié des menaces dans un manifeste contenant des menaces d'attaque contre une synagogue et des personnes juives.

Ces arrestations interviennent également à un moment où l'antisémitisme suscite une inquiétude croissante aux États-Unis. La police de New York a notamment enregistré une augmentation du nombre d'incidents antisémites qui lui ont été signalés.