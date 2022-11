Le chef d'état-major de Tsahal en visite officielle à Washington

Les pourparlers et les consultations se multiplient entre Jérusalem et Washington sur le dossier iranien

Le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi a atterri dimanche aux États-Unis pour une visite officielle qui durera cinq jours, selon un communiqué de l'armée publié sur Twitter.

Le chef de l'armée israélienne y tiendra des réunions avec de hauts responsables du département américain de la Défense et de l'armée américaine, à l'invitation du président des chefs d'état-major interarmées, le général Mark Milley.

Aviv Kochavi prendra part à une évaluation conjointe de la situation sécuritaire au Moyen-Orient et à un panel opérationnel avec le commandant du CENTCOM, le général Michael Kurilla.

Cette visite constitue la seconde du général israélien aux Etats-Unis en un an et demi. Elle s'inscrit dans un contexte de multiplication des pourparlers et des consultations au cours des derniers mois entre Jérusalem et Washington sur le dossier iranien.

Le chef du CENTCOM a effectué la semaine dernière sa quatrième visite en Israël depuis sa prise de fonction en avril. Recevant ce dernier, Aviv Kochavi, a déclaré que les deux pays développaient des capacités "conjointes" pour contrer l'Iran.