New York va renforcer la protection des groupes ciblés par les crimes haineux

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré dimanche que la police va renforcer la surveillance et la protection des groupes ciblés par les crimes haineux à la suite de menaces contre la communauté juive et d'une fusillade de masse dans une boîte de nuit LGBTQ au Colorado.

"J'ai demandé à la police de l'État de New York de renforcer la surveillance et d'accroître le soutien aux communautés qui sont des cibles potentielles de crimes haineux", a affirmé Hochul. "Ici, à New York, nous ne tolérerons pas la violence ou le sectarisme envers toute communauté. Nous sommes unis contre la haine - aujourd'hui et chaque jour."

L'unité antiterroriste de la police d'État mène des actions de sensibilisation auprès des synagogues et d'autres groupes communautaires juifs de l'État, ainsi qu'auprès des groupes LGBTQ. Les autorités surveillent également les réseaux sociaux à la recherche d'autres menaces, selon Hochul.

Samedi, les forces de l'ordre ont arrêté deux hommes à New York et saisi des armes, dont un pistolet illégal, après que l'un des suspects a menacé des Juifs. Les Juifs sont la cible de crimes haineux dans la ville de New York bien plus que tout autre groupe, en termes absolus et par habitant.