Ivanka et Jared Kushner, taupes du FBI ? Les soupçons de l'ancien avocat de Donald Trump

"Ivanka et Jared Kushner ont gagné 640 millions de dollars pendant qu'ils étaient dans l'administration"

Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, a suggéré samedi que la fille de l'ex-président Ivanka Trump et son gendre Jared Kushner étaient des informateurs du FBI travaillant contre le milliardaire. "Je crois que Jared et Ivanka sont potentiellement les taupes [ayant conduit] aux documents à Mar-a-Lago", a déclaré Michael Cohen à MSNBC, faisant référence au raid du FBI dans la propriété de Donald Trump en Floride en août.

John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ivanka Trump, Jared Kushner et deux de leurs enfants

L'avocat a également suggéré que c'était l'une des raisons pour lesquelles Jared et Ivanka Kushner n'étaient pas présents la semaine dernière, lorsque l'ancien président a annoncé qu'il se lançait de nouveau dans la course à la Maison Blanche. "Il serait vraiment intéressant de voir le gendre et la fille qui sont des informateurs du FBI avoir des postes de responsabilité dans une campagne électorale ou une administration, si Trump était réélu", a encore dit l'avocat.

Ivanka et Jared Kushner ont clairement annoncé leur intention de rester à l'écart de la campagne électorale, après avoir été très actifs dans la précédente course à la Maison Blanche du magnat de l'immobilier en 2016, et joué des rôles de premier plan dans son administration. "J'aime beaucoup mon père", a déclaré Ivanka dans un communiqué. "Mais cette fois-ci, je choisis de donner la priorité à mes jeunes enfants et à ma vie familiale. Je n'envisage plus de faire de la politique.

AFP Donald Trump aux côtés d'Ivanka et Jared Kushner

Aux dires de Michael Cohen, le couple ne souhaiterait pas s'impliquer dans la campagne car il "a obtenu tout" ce qu'il voulait pendant le dernier mandat de Trump. "Ils ont gagné 640 millions de dollars pendant qu'ils étaient dans l'administration. Et le père de Jared a obtenu l'amnistie qu'il voulait", a déclaré l'avocat, faisant référence à Charles Kushner, qui a plaidé coupable à des accusations d'évasion fiscale et de subornation de témoins en 2004. "En plus de cela, Jared a soutiré deux milliards et demi de dollars aux Saoudiens", a-t-il ajouté, notant les liens commerciaux du gendre de Donald Trump avec le royaume.

Michael Cohen a, pour sa part, été condamné à une peine de prison en décembre 2018, après avoir plaidé coupable d'accusations de financement illégal de campagne et avoir menti au Congrès. Il a purgé une peine de 13 mois et demi d'emprisonnement et un an et demi supplémentaire assigné à domicile. Sa peine a été réduite pour bon comportement.