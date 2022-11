Fusillade meurtrière aux États-Unis dans un supermarché Walmart

Le nombre exact des victimes n'a pas été officiellement annoncé

Une fusillade dans un supermarché Walmart de Chesapeake en Virginie, dans l'Est des États-Unis, à 240 km au sud-est de la capitale Washington, a fait plusieurs morts dont le tireur mardi soir, juste avant les célébrations de Thanksgiving et après une tuerie le week-end dernier dans une boîte LGBT du Colorado qui a suscité une vive émotion dans le pays.

"Nous avons retrouvé plusieurs victimes et plusieurs blessés", a déclaré à la presse Leo Kosinski, officier de police de Chesapeake, précisant que les équipes d'intervention étaient arrivées "immédiatement" après un appel d'urgence à 22h00 (03h00 GMT mercredi) dans le magasin encore ouvert à cette heure-là. "Nous pensons qu'il s'agit d'un seul tireur et que celui-ci est décédé à présent", a-t-il ajouté.

Le nombre exact des victimes n'a pas été officiellement annoncé mais selon le policier, la fusillade n'aurait pas fait plus de 10 morts. C'est également ce bilan qu'a rapporté la station de télévision WUSA, affiliée à la chaîne CBS. De nombreux policiers étaient présents sur les lieux de la fusillade, selon les images diffusées par les médias d'information. Les enquêteurs passent le supermarché au peigne fin et sécurisent le secteur, a expliqué M. Kosinski.

Les États-Unis sont régulièrement le théâtre de tueries de masse et autres violences par armes à feu. Selon le site Gun Violence Archive, plus de 600 fusillades de masse ont eu lieu depuis le début de l'année en cours. La question du contrôle de armes reste toutefois politiquement ultra-sensible et le Congrès demeure réticent à durcir la législation dans ce domaine.