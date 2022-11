Mexique : une touriste espagnole escalade la pyramide de Kukulcan avant d'être arrêtée

C'est l'un des monuments mexicains précolombiens les plus connus au monde

Une touriste espagnole a escaladé les marches de la pyramide de Kukulcan au Mexique alors qu'il est strictement interdit d'approcher le monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La jeune femme a été huée, aspergée d’eau et même frappée avant d'être expulsée du site. La pyramide de Kukulcan est un temple précolombien construit à partir du VIe siècle dans la ville maya de Chichén Itzá. Le site a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988, et a été élu, le 7 juillet 2007, comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde.

Les personnes qui enfreignent le réglement s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 5 000 euros. La touriste espagnole et son compagnon ont été arrêtés et une procédure de verbalisation a été ouverte à leur encontre.

La pyramide à degrés est un temple construit par les Mayas Itzá, en plusieurs étapes, de l'époque classique pour les substructures (entre 550 et 800) à l'époque postclassique pour la partie actuellement visible (entre 1 050 et 1 300), en l'honneur de Kukulkan, le dieu serpent à plumes d'origine toltèque. C'est l'un des monuments mexicains précolombiens les plus connus au monde.

Du haut de ses 30 mètres, elle est d'une taille modeste par rapport aux grandes constructions mésoaméricaines comme la pyramide de Tikal (47 m) ou la pyramide du Soleil de Teotihuacán (65 m). Elle possède toutefois des propriétés architecturales qui la distingue, notamment son style synthétisant l'architecture toltèque et maya et ses 365 marches sur les quatre côtés qui indiquent le lien avec le calendrier solaire.