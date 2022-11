Whoopi Goldberg s'interroge sur le statut de "terroristes" des talibans et des membres du Hamas

L'actrice avait déjà suscité l'indignation en affirmant que la Shoah n'était "pas une question de race"

Whoopi Goldberg a suscité une nouvelle controverse mardi lors du talk-show "The View" sur la chaîne ABC. Dans la discussion qui portait sur les propos de la représentante démocrate, Ilhan Omar, qui avait estimé qu'aussi bien Israël et les États-Unis que le Hamas et les talibans étaient des organisations terroristes, l'actrice américaine a affirmé "ça depend à qui on parle", laissant entendre que les groupes palestinien et afghan pouvaient ne pas rentrer dans cette catégorie.

https://twitter.com/i/web/status/1595544330265042962

Le débat portait sur l'intention du probable président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, d'écarter la sulfureuse représentante démocrate, qui a multiplié les déclarations hostiles aux Juifs et à Israël ces dernières années lorsdes commissions du Congrès.

Pendant la discussion, Sarah Haines, une des animatrices de l'émission a expliqué pourquoi elle était favorable à cette mesure.

"Une chose que la représentante Ilhan Omar a dite et qui m'a dérangée en 2021, c'est qu'elle a assimilié sur Twitter les États-Unis, Israël, le Hamas et les talibans à des organisations terroristes. Elle a peut-être beaucoup plus de connaissances et d'expérience dans les relations très compliquées du Moyen-Orient, mais je trouve qu'être membre d'un comité des Affaires étrangères et comparer le pays [les États-Unis] à des communautés terroristes organisées, pas Israël, mais le Hamas et les talibans", a soutenu l'animatrice ; ce à quoi Whoopi Goldberg a répondu "Ça dépend à qui vous parlez".

L'actrice était déjà au cœur d'une polémique en janvier dernier, lorsqu'elle avait affirmé dans la même émission que la Shoah n'était "pas une question de race" mais une question "d’inhumanité de l’homme envers l’homme", osant affirmer que "les Juifs et les nazis sont deux groupes de personnes blanches".

Les propos de Whoopi Goldberg avaient suscité une vague d'indignation. Elle avait alors été suspendue de l'émission pendant deux semaines et avait dû présenter ses excuses.