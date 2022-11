"Nous sommes les vrais Juifs" scandent des centaines de "Black Hebrews" à New York

"Les Black Hebrews qui chantent "nous sommes les vrais Juifs" est un concept antisémite dangereux" (AJC)

Des centaines d'adeptes du mouvement Black Hebrew Israelite (les Israélites Hébreux Noirs) ont défilé lundi, à New York, en soutien au basketteur Kyrie Irving. "Nous sommes les vrais juifs, il est temps de se réveiller", ont-ils scandé. Tout juste réintégré après sa suspension, Kyrie Irving avait ainsi partagé sur les réseaux sociaux un lien vers un documentaire antisémite, connu pour défendre cette théorie.

"Affirmer que les juifs ne sont pas les vrais juifs contribue à alimenter l'antisémitisme dans le monde entier"

La chaîne ESPN a affirmé que les hommes étaient membres de l'organisation "Israël uni dans le Christ". Une autre vidéo partagée par le compte Twitter NBA Central, montrait les Black Hebrews en uniforme violet, alignés à l'extérieur du stade dans lequel se déroulait le premier match d'Irving depuis sa suspension. "Kyrie Irving a beaucoup de soutien en dehors du Barclays Center aujourd'hui", a tweeté NBA Central.

"Les Black Hebrews qui chantent 'nous sommes les vrais Juifs' est un concept antisémite troublant au potentiel dangereux. Nous ne pouvons permettre à cette idéologie suprémaciste de se répandre et d'être acceptée. Affirmer que les juifs ne sont pas les vrais juifs contribue à alimenter l'antisémitisme dans le monde entier", a déclaré l'American Jewish Committee (AJC).

"Il est important de ne pas généraliser lorsqu'il s'agit des Israélites hébreux. Les Israélites hébreux radicaux citent des théories conspirationnistes antisémites pour expliquer le commerce des esclaves et prêche la misogynie, la transphobie, l'homophobie, la xénophobie et l'antisémitisme, mais tous les Israélites Hébreux ne sont pas Noirs et tous ne sont pas radicaux ", a souligné Dov Wilker, directeur des relations entre Noirs et Juifs à l'AJC.