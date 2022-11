Trump assure qu'il ne savait rien de Nick Fuentes, suprémaciste antisémite qu'il a rencontré mardi

Nick Fuentes est un révisionniste connu qui épouse ouvertement des théories conspirationnistes antisémites

L'ancien président américain Donald Trump a défendu vendredi sa récente rencontre en Floride avec Nick Fuentes, un nationaliste blanc connu et un révisionniste qui épouse ouvertement des théories conspirationnistes antisémites, déclarant qu'il ne savait rien de lui avant le fameux dîner qui s'est tenu dans le club de golf de Mar-a-Lago mardi, en présence du sulfureux rappeur Kanye West.

Drew Angerer/Getty Images/AFP L'ancien président américain Donald Trump le 7 novembre 2022 à Vandalia, Ohio.

Un conseiller de Donald Trump a confirmé vendredi aux médias américains que Nick Fuentes, considéré comme un suprémaciste blanc par l'Anti-Defamation League (ADL) et le ministère de la Justice, a participé à ce dîner avec trois autres personnes, dont le rappeur. Dans un communiqué, l'ancien président a soutenu qu'il ignorait qui était Fuentes, avant de préciser sur la plateforme Truth Social que Kanye West s'était présenté "de manière inattendue avec trois de ses amis" et que le dîner avait été "rapide et sans incident". Trump a déclaré que West, qui a lui-même été mêlé à une série de polémiques antisémites ces derniers mois et dont le compte a été suspendu puis rétabli par Twitter après la prise de contrôle par Elon Musk, "voulait absolument visiter Mar-a-Lago." "Notre dîner de travail ne devait concerner que Kanye et moi, mais il est arrivé avec un invité que je n'avais jamais rencontré et dont je ne savais rien", a-t-il déclaré.

Nick Fuentes s'est fait connaître pendant la présidence de Trump en tant que leader d'extrême droite du mouvement ouvertement raciste et antisémite "Groyper", conçu sur la plateforme 4chan où les membres postent anonymement. Il avait participé au rassemblement "Unite the Right" de Charlottesville en 2017, au cours duquel des néonazis américains, des suprémacistes blancs et des milices d'extrême droite avaient défilé dans la rue. Un contre-manifestant avait tué, renversé par un suprémaciste blanc qui avait foncé avec son véhicule sur la foule. Fuentes, qui a remis en question le nombre de Juifs tués lors de la Shoah et qui estime qu'Israël exerce une influence malveillante sur la politique américaine, a également été banni de plusieurs réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée le mois dernier par l'ONG Right Wing Watch, on entend Fuentes qualifier le peuple juif d'"élite tribale hostile" qui "dirige" les États-Unis. "L'anti-Christ est l'État juif d'Israël... Ils s'appellent eux-mêmes Israël, la juiverie mondiale... le véritable Israël est celui des croyants du Christ... Ils ont mis en place un faux Israël, un faux pays d'Israël et une fausse nation d'Israël, cette influence juive organisée...", fulmine Fuentes de manière incohérente dans la vidéo. "Qui d'autre mènerait la révolution [contre les chrétiens], qui d'autre que le diable serait derrière tout cela. On pourrait dire que c'est la gauche, et derrière ça, ce sont les juifs, et derrière ça, c'est le diable, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?", poursuit Fuentes.

Vendredi, le Centre Simon Wiesenthal a vilipendé Trump pour sa rencontre avec Fuentes et West. "Il est inacceptable qu'un ancien président des États-Unis, qui a annoncé sa candidature pour un second mandat, rencontre des antisémites et un nationaliste blanc avoué", a déclaré le rabbin Abraham Cooper. Le centre a noté qu'en 2019, "Fuentes a remis en question le fait que six millions de Juifs aient été assassinés par les nazis avec cette analogie scandaleuse : "Combien de temps vous faudrait-il pour faire 6 millions ?" Hmm, je ne sais pas, certainement pas cinq ans. Les maths ne semblent pas s'additionner... Je ne pense pas que vous arriveriez à 6 millions, peut-être 200 000 à 300 000 biscuits", avait-il affirmé.