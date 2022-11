USA : La Cour suprême débat de la politique d'expulsion des sans-papiers

Plus de onze millions d'immigrés en situation irrégulière vivent aux Etats-Unis

La Cour suprême des Etats-Unis examine mardi la politique du gouvernement de Joe Biden en matière d'expulsion de sans-papiers, un dossier très clivant susceptible d'affecter des millions de personnes. L'administration démocrate avait adressé en septembre 2021 des consignes à la police de l'immigration (ICE) pour lui demander de concentrer ses efforts exclusivement sur les étrangers représentant une menace terroriste ou criminelle.

Selon les estimations, plus de onze millions d'immigrés en situation irrégulière vivent aux Etats-Unis et "nous n'avons pas les ressources pour arrêter et procéder à l'expulsion de chacun" d'entre eux, avait justifié le ministre à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Cette politique représentait un revirement par rapport à celle du président républicain Donald Trump, qui souhaitait expulser tous les sans-papiers sans considération pour leur degré d'insertion dans la société américaine.

Comme toutes les mesures migratoires du gouvernement démocrate, elle avait immédiatement été contestée en justice par des Etats conservateurs. Ils avaient plaidé qu'elle allait leur causer des frais supplémentaires en matière d'éducation, de police et de services sociaux.

Après des décisions contradictoires des tribunaux, les nouvelles consignes avaient finalement été bloquées en juin dans le cadre d'une plainte portée par l'Etat du Texas.