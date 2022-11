Antisémitisme : invité d'un podcast, Kanye West persiste et signe

"Je me fais arroser tous les jours par la presse et aussi sur le plan financier"

Le rappeur Kanye West a quitté une interview lundi après avoir été invité à défendre des propos qu'il avait tenus suggérant qu'une cabale juive contrôlant les médias et la finance le visait injustement.

L'artiste est ainsi apparu dans un épisode diffusé en direct du podcast Timcast de Tim Pool aux côtés du négationniste Nick Fuentes et du suprémaciste blanc d'extrême droite Milo Yiannopoulos, qui est le conseiller de campagne de Kanye West pour sa candidature à la présidentielle américaine de 2024.

Le rappeur, qui se fait désormais appeler Ye, a attaqué, moqué et menacé les Juifs à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ses propos, qui ont déclenché un véritable tollé, lui ont fait perdre d'importants partenariats avec des marques comme avec Adidas ou Gap.

"Je me fais arroser tous les jours par la presse et aussi sur le plan financier", a déclaré Kanye West dans le podcast, ajoutant: "J'ai même découvert qu'ils avaient essayé de me mettre en prison." "Je pense qu'ils ont été extrêmement injustes envers vous", a concédé Tim Pool.

"Qui est 'ils', cependant?", a alors lancé le rappeur en faisant allusion à un prétendu lobby juif. "Nous ne pouvons pas dire qui 'ils' sont, n'est-ce pas?"

"La presse", a répliqué Tim Pool. "Je n'utilise pas le mot comme je suppose que vous l'utilisez." Nick Fuentes, fameux suprémaciste blanc récemment invité chez Donald Trump, a ensuite ajouté: "Ce sont eux cependant, n'est-ce pas?" Ce à quoi l'animateur a rapidement répondu : "Non".

"Comment ça ne l'est pas ?", a relancé Kanye West. Alors que Tim Pool réagissait en défiant le rappeur de défendre ses propos, ce dernier s'est brusquement levé et a quitté les lieux. "Vous voulez parler de ce sujet et vous pensez qu'il ne va pas provoquer de discussion ?", a interrogé Tim Pool après le départ de Kanye West. "Vous pensez que Ye peut venir ici et dire simplement : 'Voici ma douleur, voici ma souffrance, et elle est causée par le peuple juif'. Je le refuse", a martelé l'animateur.

Peu avant, Kanye West avait déclaré que le peuple juif souffrait de la "douleur" causée par la Shoah, avant de poursuivre : "On ne peut pas être accusé d'antisémitisme parce qu'on dit qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur des banques, ou dans les médias qui sont juives. C'est simplement la vérité."

"Nous pouvons voir que Rahm Emanuel était à côté de Barack Obama et que Jared Kushner était juste à côté de Donald Trump", a encore pointé le rappeur, faisant allusion au fait que Rahm Emanuel - chef de cabinet de l'administration Obama - et Jared Kushner - gendre de Trump et conseiller spécial de l'ancien président -, sont tous les deux juifs.

Au cours du podcast, Kanye West a par ailleurs précisé que son dîner décrié avec le milliardaire républicain la semaine dernière était prévu avant les récentes accusations d'antisémitisme dont il fait l'objet.