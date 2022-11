Ivanka Trump ne participera pas à la campagne de son père pour la présidentielle de 2024

La fille de l'ancien président a affirmé vouloir se consacrer à sa famille

Alors que Donald Trump a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2024, sa fille Ivanka, qui a été une conseillère importante dans son administration, a annoncé qu'elle ne comptait pas s'impliquer dans sa campagne. Sur son compte Instagram, Ivanka Trump a écrit mardi soir : "J'aime beaucoup mon père, mais cette fois-ci, je choisis de donner la priorité à mes enfants et à ma famille. Je ne prévois pas de m'impliquer en politique. Je soutiendrai toujours mon père, mais je le ferai en dehors de l'arène politique."

"Je suis reconnaissante d'avoir eu l'honneur de servir le peuple américain et je serai toujours fière des nombreuses réalisations de notre administration", a-t-elle ajouté. Ivanka Trump est mariée à Jared Kushner, qui a également été un des principaux conseillers de l'ancien président. Le couple, qui est juif, envoie ses enfants dans une école orthodoxe moderne, alors que la stricte observance du shabbat par Kushner a fait l'objet de nombreuses spéculations dans les médias. Ivanka Trump s'est convertie au judaïsme en 2009, avant d'épouser Kushner. Celui-ci a été très impliqué dans les efforts de paix de l'administration Trump au Moyen-Orient et dans les négociations qui ont abouti aux accords de normalisation des Accords d'Abraham, ainsi que dans plusieurs autres initiatives de la Maison-Blanche.

Ivanka Trump, elle, a dirigé le Bureau des initiatives économiques et de l'entrepreneuriat de l'administration. Elle a également conseillé son père sur plusieurs sujets politiques. Mais depuis la fin du mandat de Trump, le couple s'est efforcé d'éviter les projecteurs. La famille a déménagé dans le sud de la Floride et refuse les interviews.

Certaines rumeurs ont laissé entendre qu'Ivanka et Jared cherchaient à prendre leurs distances avec Donald Trump et son réseau. En juin, pendant l'enquête de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur l'insurrection du Capitole du 6 janvier, Ivanka Trump et Kushner ont indiqué qu'ils acceptaient la défaite de Donald Trump à l'élection de 2020, ce que l'ancien président n'a jamais admis.