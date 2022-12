USA : des tests ADN offerts aux rescapés de la Shoah pour les aider à retrouver des proches

"Le temps presse et les derniers survivants doivent saisir cette chance de retrouver leur famille"

Le Centre pour l'histoire juive basé à New York, vient de lancer le DNA Reunion Project, proposant gratuitement des kits de test ADN via une application sur son site web, afin de permettre à des rescapés de la Shoah de retrouver des proches.

L'avènement de la technologie de l'ADN a en effet ouvert un nouveau monde de possibilités, en plus des traces écrites et des archives que les survivants et leurs descendants utilisent pour en savoir plus sur les liens familiaux rompus par le génocide, explique la généalogiste Adina Newman, qui dirige un groupe Facebook sur l'ADN juif et la généalogie génétique. "Les gens ont parfois changé de nom, et dans certains cas, seul l'ADN peut aider à identifier les liens génétiques", souligne-t-elle.

La généalogiste Jennifer Mendelsohn, qui contribue au même groupe Facebook, a eu recours pour la première fois à ces tests ADN pour la grand-mère de son mari, qui avait perdu sa mère dans un camp de concentration. Des efforts qui ont permis de retrouver des tantes et des cousins ​​que personne dans la famille de son mari ne connaissait. "Un grand nombre de familles ont été totalement disloquées, effacées. Et ces tests ADN offrent l'espoir de pouvoir les reconstruire un peu", souligne Jennifer Mendelsohn.

Les deux généalogistes précisent que ces tests mis à disposition des survivants n'offrent évidemment aucune garantie, seulement une chance supplémentaire d'identifier des proches. Le Centre pour l'histoire juive encouragent donc les personnes concernées à saisir cette chance, d'autant plus que le temps passe et que le nombre de rescapés encore en vie diminue. "C'est vraiment le dernier moment où ces survivants peuvent obtenir un minimum de justice", a déclaré Gavriel Rosenfeld, président du centre.

Il précise que le centre a alloué un montant initial de 15 000 dollars (14 300 euros) correspondant à 500 kits ADN dans le cadre de ce projet pilote. L'initiative, dit-il, pourrait être étendue si le succès est au rendez-vous.

Les tests ADN, disponibles en deux clics sur internet connaissent un succès retentissants dans le monde entier. Moyennant un échantillon de salive, ils permettent à leurs acquéreurs d'en savoir plus sur leurs origines ethniques, mais pas seulement. Les données génétiques collectées sur les personnes testées sont en effet stockées sur les bases de données des entreprises distributrices des tests, permettant par la suite à des personnes qui ne se connaissaient pas jusqu'alors de découvrir qu'elles ont un lien de parenté à des degrés divers. L'émergence de ces tests a ainsi entraîné le bouleversement de très nombreux arbres généalogiques.