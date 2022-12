"J'aime Hitler", déclare Kanye West dans une émission sur la Toile

"Chaque être humain a quelque chose de valeur à apporter, en particulier Hitler"

Kanye West a fait l' éloge d'Adolf Hitler lors d'une apparition dans l'émission du web InfoWars ce jeudi.

"Je vois de bonnes choses à propos d'Hitler", a déclaré Kanye West sur ce site américain d'extrême droite adepte des théories du complot et des fake news. "Ce type qui a inventé les autoroutes et le microphone que j'utilise en tant que musicien, vous ne pouvez pas dire à haute voix que cette personne a jamais fait quelque chose de bien. J'en ai fini avec ça", a-t-il poursuivi. "Chaque être humain a quelque chose de valeur à apporter, en particulier Hitler."

Plus tard dans l'émission, le rappeur est allé encore plus loin dans ses louanges, disant à l'animateur Alex Jones: "J'aime Hitler." Il a également affirmé que "les médias juifs avaient donné l'impression que les nazis et Hitler n'avaient jamais rien offert de valeur au monde".

L'animateur a repoussé le torrent d'antisémitisme proféré par son invité en disant : "Je pense que la plupart des Juifs sont des gens formidables", tout en concédant : "Je suis d'accord pour dire qu'il y a une mafia juive."

Ye - comme il se fait appeler désormais - s'est également attribué le mérite d'avoir popularisé l'antisémitisme, en lançant : "Personne au lycée ne savait ce que signifiait l'antisémitisme jusqu'à ce que Ye le rende populaire".

Pour rappel, le microphone a été inventé en 1877 par Emile Berliner. Quant aux "autoroutes", elles sont aussi anciennes que l'invention de la roue et étaient déjà courantes dans tout l'Empire romain. Pour ce qui est des autoroutes à accès contrôlé pour les voitures, la première de l'histoire est considérée comme étant la Long Island Motor Parkway à Long Island, New York, qui a ouvert ses portes en 1908.

Cette interview, la dernière d'une longue série de commentaires antisémites de la part de Kanye West, semble confirmer des affirmations antérieures selon lesquelles il serait est un admirateur de longue date d'Hitler. Son fanatisme lui a attiré les critiques du large partie du show business ainsi que de juteux contrats avec des marques de mode et de sport comme Adidas.