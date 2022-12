La Maison Blanche fustige la demande de Donald Trump de suspendre la Constitution

Trump a réagi aux révélations sur l'accès à un article détaillant des révélations sur le fils de Biden

L'ancien président Donald Trump a réclamé samedi la suspension de la Constitution américaine sur sa plateforme Truth Social, en raison de la "fraude massive" présumée lors de l'élection présidentielle de 2020 qu'il ne cesse de dénoncer, ce qui a suscité une réaction musclée de la Maison-Blanche. Ces nouveaux messages de Trump interviennent après la publication par le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, d'informations sur le rôle du réseau social dans la limitation de l'accès à un article détaillant des révélations sulfureuses sur Hunter Biden, fils du président Joe Biden.

"Donc, avec la révélation d'une FRAUDE et d'une DÉCEPTION MASSIVES & LARGES dans le cadre d'une collaboration étroite avec les entreprises de la Big Tech, le DNC (Comité national démocrate) et le Parti démocrate, vous allez jeter les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et déclarer le VAINQUEUR légitime, ou organisez-vous une NOUVELLE ÉLECTION ?", a écrit Trump. "Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet l'annulation de toutes les règles, règlements et articles, même ceux qui se trouvent dans la Constitution. Notre grand 'Fondateur' ne voulait pas, et ne tolérerait pas, des élections fausses et frauduleuses !", a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Andrew Bates, a dénoncé les propos de Trump dans un communiqué : "La Constitution américaine est un document sacro-saint qui, depuis plus de 200 ans, garantit que la liberté et l'État de droit prévalent dans notre grand pays. La Constitution rassemble le peuple américain - quel que soit son parti - et les élus jurent de la faire respecter. C'est le monument ultime à tous les Américains qui ont donné leur vie pour vaincre des despotes égoïstes qui abusaient de leur pouvoir et piétinaient les droits fondamentaux. Attaquer la Constitution et tout ce qu'elle représente est un anathème pour l'âme de notre nation, et devrait être universellement condamné. On ne peut pas aimer l'Amérique uniquement quand on gagne".

Donald Trump a annoncé officiellement qu'il soumettrait sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024.