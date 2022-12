Le combattant israélien de MMA Natan Levy à Kanye West : "Viens me voir si tu as un problème"

"Je me battrai pour mon peuple partout où cela sera nécessaire, et je ne tolérerai pas l'antisémitisme"

Natan Levy, le combattant israélien de MMA (arts martiaux mixtes) d'origine française, a profité des projecteurs braqués sur lui après son combat remporté contre Genaro Valdez samedi soir lors de l'événement UFC Fight Night pour dénoncer l'antisémitisme de Kanye West.

"Kanye West, si tu as un problème avec moi ou mon peuple, viens me voir", a déclaré Levy, 31 ans, devant les journalistes lors d'une conférence de presse d'après-combat, juste après sa victoire. Un journaliste lui a demandé : "vous représentez Israël et il y a eu beaucoup de débats dans les médias sur ce que Kanye West et Kyrie Irving ont dit. En tant qu'athlète d'Israël, que pensez-vous de tout ça ?".

"Je pense que la vie est trop courte pour haïr, alors à tous ces gens haineux... ça craint pour vous, je vous plains", a-t-il répondu. "Et à part ça... Kanye West, si tu as un problème avec moi ou mon peuple, viens me voir, mon frère", a lancé le combattant.

Natan Levy a ensuite affirmé qu'il avait vu de plus en plus d'internautes exprimer des sentiments antisémites, après les récentes élucubrations nauséabondes du rappeur. "Je reçois beaucoup de DM 'adorables' (Direct message) tout le temps. Je suis juif, c'est ce que je suis, c'est ainsi que je suis né. J'en suis très fier, et je me battrai pour cela. Je me battrai pour mon peuple dans l'Octogone (la cage de combat de l'UFC) ou partout où cela sera nécessaire, et je ne tolérerai pas l'antisémitisme. Je ne supporterai aucun racisme", a martelé le combattant.

Natan Levy est né à Paris et a immigré en Israël avec sa famille à l'âge de deux mois. Après s'être formé aux arts martiaux, il s'est installé aux États-Unis pour devenir combattant professionnel de MMA.

Kanye West a lui multiplié les déclarations antisémites ces derniers mois, et provoqué un véritable tollé la semaine dernière en confessant son admiration pour Hitler et les nazis lors d'une interview avec un présentateur américain complotiste.